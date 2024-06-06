8 абсолютно нормальних причин, чому може випадати багато волосся

Чому випадає волосся

Трихолог Пенні Джеймса розповіла, що чоловіки та жінки зазвичай втрачають приблизно від 50 до 100 волосся на день.

У людини на голові понад 100 000 волосяних фолікулів, волосся може знаходиться в стадії росту або спокою.

Останній етап циклу росту волосся - це коли волосся випадає, звільняючи місце для нового. Цей цикл продовжується, якщо немає якогось дисбалансу, який може змінити кількість волосся, яке ви втрачаєте.

Однак, коли ви раптом виявляєте волосся на подушці або в каналізації душу більше ніж зазвичай, то це може бути проблемою.

Недостатня кількість поживних речовин

Дерматолог Дель Кампо розповів, якщо вам не вистачає поживних речовин, включно залізу, цинку, жирних кислот та вітаміну D, то може випадати волосся.

Ці поживні речовини відіграють вирішальну роль у підтримці здоров’я волосяних фолікулів і підтримці циклів росту волосся.

Експерт рекомендує споживати два джерела тваринного білка на день (наприклад, яйця, рибу, курку або молочні продукти), оскільки вони містять усі незамінні амінокислоти.

Випадання волосся сповільниться, коли харчування врегулюється і ви отримаєте усі необхідні поживні речовини та білки.

Недостатнє миття волосся та шкіри голови

Якщо ви не часто миєте голову, то можете помітити більше волосся в зливі душу. Це може бути пов’язано з гострим накопиченням поту, жиру, сухого шампуню та інших засобів для укладання.

Підтримання здорової шкіри голови та чистоти волосся допоможе зберегти волосяні фолікули, спричиняючи менше роздратування випадання.

Зміни пори року

Більша кількість вітаміну D через довгі дні та теплу погоду спричиняє ріст нового волосся, що призводить до випадання старого. Зміна погоди також може змінити раціон, а поживні речовини, які ви споживаєте, можуть вплинути на випадання волосся.

Висока температура або хвороба

Висока температура, хірургічне втручання, важка хвороба чи інші фізичні стреси можуть спричинити тимчасовий стан, який називається телогеновим випаданням. Це змушує волосся швидше переходити від фази росту до фази спокою.

Після хвороби тіло зазвичай має відпочити та відновитися.

Сильний стрес

Стрес викликає надмірну активність гормону кортизолу, що може спричинити додаткове випадання волосся. Якщо у вас все-таки випадає волосся, зазвичай це відбувається через три-шість місяців після сильного стресу.

Дотримуйтеся здорової збалансованої дієти, регулярно займайтеся спортом і висипайтеся.

Гормональні зміни

Гормональні зміни як у жінок, так і у чоловіків можуть призвести до тимчасової або постійної втрати волосся.

Молоді мами часто помічають, що волосся випадає приблизно через три місяці після пологів, коли в них падає рівень естрогену. Коли гормони повертаються до норми, волосся зазвичай відростає (приблизно через 6-9 місяців після народження дитини).

Проблеми зі щитовидною залозою також можуть порушити цикл росту волосся.

Нові ліки

Антидепресанти та нестероїдні протизапальні засоби викликають втрату волосся.

Якщо волосся випадає більше після початку прийому нового препарату, поговоріть зі своїм лікарем про альтернативи.

Агресивне укладання

Надмірне використання гарячих інструментів та інших методів укладання волосся може призвести до ламкості та травми волосяних фолікулів, викликаючи тимчасову або навіть постійну втрату волосся.

Варто обмежити використання гарячих інструментів 2-3 разами на тиждень і робити це найнижчої температури.