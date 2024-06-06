8 абсолютно нормальных причин, почему может выпадать много волос

Почему выпадают волосы

Трихолог Пенни Джеймса рассказала, что мужчины и женщины обычно теряют примерно от 50 до 100 волос в день.

У человека на голове более 100 000 волосяных фолликулов, волосы могут находиться в стадии роста или покоя.

Последний этап цикла роста волос - это когда волосы выпадают, освобождая место для нового. Этот цикл продолжается, если нет какого-то дисбаланса, который может изменить количество теряемых волос.

Однако, когда вы вдруг обнаруживаете волосы на подушке или в канализации душа больше обычного, то это может быть проблемой.

Недостаточное количество питательных веществ

Дерматолог Дель Кампо рассказал, если вам не хватает питательных веществ, включая железо, цинк, жирные кислоты и витамин D, то могут выпадать волосы.

Эти питательные вещества играют решающую роль в поддержании здоровья волосяных фолликул и поддержании циклов роста волос.

Эксперт рекомендует потреблять два источника животного белка в день (например, яйца, рыбу, курицу или молочные продукты), поскольку они содержат все незаменимые аминокислоты.

Выпадение волос замедлится, когда питание урегулируется, и вы получите все необходимые питательные вещества и белки.

Недостаточное мытье волос и кожи головы

Если вы не часто моете голову, то можете заметить больше волос в сливе душу. Это может быть связано с острым накоплением пота, жира, сухого шампуня и других средств укладки.

Поддержание здоровой кожи головы и чистоты волос поможет сохранить волосяные фолликулы, вызывая меньшее раздражение выпадения.

Смены времени года

Большое количество витамина D через долгие дни и теплую погоду вызывает рост новых волос, что приводит к выпадению старого. Изменение погоды может также изменить рацион, а питательные вещества, которые вы потребляете, могут повлиять на выпадение волос.

Высокая температура или болезнь

Высокая температура, хирургическое вмешательство, тяжелая болезнь или другие физические стрессы могут вызвать временное состояние, называемое телогенным выпадением. Это заставляет волосы быстрее переходить от фазы роста к фазе покоя.

После болезни тело обычно должно отдохнуть и восстановиться.

Сильный стресс

Стресс вызывает чрезмерную активность гормона кортизола, что может повлечь за собой дополнительное выпадение волос. Если у вас все-таки выпадают волосы, обычно это происходит через три-шесть месяцев после сильного стресса.

Соблюдайте здоровую сбалансированную диету, регулярно занимайтесь спортом и высыпайтесь.

Гормональные изменения

Гормональные изменения как у женщин, так и у мужчин могут привести к временной или постоянной потере волос.

Молодые мамы часто замечают, что волосы выпадают примерно через три месяца после родов, когда у них падает уровень эстрогена. Когда гормоны возвращаются в норму, волосы обычно отрастают (приблизительно через 6-9 месяцев после рождения ребенка).

Проблемы со щитовидной железой также могут нарушить цикл роста волос.

Новое лекарство

Антидепрессанты и нестероидные противовоспалительные средства вызывают потерю волос.

Если волосы выпадают больше после начала приема нового препарата, поговорите со своим врачом об альтернативах.

Агрессивная укладка

Чрезмерное использование горячих инструментов и других методов укладки волос может привести к ломкости и травме волосяных фолликулов, вызывая временную или даже постоянную потерю волос.

Следует ограничить использование горячих инструментов 2-3 раза в неделю и делать это за самой низкой температуры.