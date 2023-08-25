76-річна Софія Ротару вперше за довгий час показала, як виглядає (фото)

Як виглядає зараз Ротару

Річ у тому, що 24 серпня день народження відзначає син виконавиці Руслан Євдокименко. Продюсеру виповнюється 53 роки.

Софія Михайлівна опублікувала у соцмережі спільне фото із сином. Після цього всі підписники змогли побачити, як зараз виглядає 76-річна зірка.

На знімку Ротару позує у темних окулярах та з соняшником у руці разом із сином. Виглядає співачка дуже добре та посміхається.

Де зараз Софія Ротару

Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну співачка певний час мовчала і не висловлювала своєї позиції щодо війни.

Однак згодом вона вийшла на зв'язок. Вона розповіла, що знаходиться у рідному селі в Україні. Але де саме зараз Ротару - невідомо. За словами Лайми Вайкуле, співачка десь у безпеці.