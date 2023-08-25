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76-летняя София Ротару впервые за долгое время показала, как выглядит (фото)

Фото: София Ротару (instagram.com.sofiarotaru official)
Автор: Людмила Жукова

Певица София Ротару в день Независимости Украины 24 августа поздравила всех с праздником, а также рассказала, что еще отмечает ее семья.

Об этом артистка рассказала в Instagram-stories.

Как выглядит сейчас Ротару

Дело в том, что 24 августа, день рождения отмечает сын исполнительницы Руслан Евдокименко. Продюсеру исполняется 53 года.

София Михайловна опубликовала в соцсети совместное фото с сыном. После этого все подписчики смогли увидеть, как сейчас выглядит 76-летняя звезда.

На снимке Ротару позирует в темных очках и с подсолнухом в руке вместе с сыном. Выглядит певица очень хорошо и улыбается.

Где сейчас София Ротару

Известно, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину певица некоторое время молчала и не высказывала свою позицию по поводу войны.

Однако со временем она вышла на связь. Она рассказала, что находится в родном селе в Украине. Но где именно сейчас Ротару - неизвестно. По словам Лаймы Вайкуле, певица где-то в безопасности.

 

Ранее мы сообщали, что бывшая подруга Ротару раскрыла правду о ее зависимости.

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София Ротау