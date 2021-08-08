74-летняя Ротару поразила помолодевшим лицом на фото, сделанном в честь дня рождения

Фото сделано на фоне белой виллы, утопающей в зелени цветов и деревьев. София Михайловна позирует в белом сарафане, рубашке и шляпе такого же цвета.

Артистка широко улыбается, стоя возле велосипеда с корзиной, в которой собраны свежие цветы.

"Самый лучший День", - подписала фото София Михайловна.

Фото: София Ротару празднует 74-летие (instagram.com/sofiarotaru.official)

В комментариях народную артистку засыпали комплиментами и поздравлениями:

Невероятная, самая красивая, самая лучшая, наша величайшая звезда!

Поздравляю от души! Люблю безгранично! Любовь навсегда!

Какая красавица! С Днем рождения, София Михайловна!

Девушка 40 лет.

Самые интересные факты об имениннице

София Ротару родилась 7 августа 1947 года в селе Маршинцы Черновицкой области. Она была вторым ребенком в семье из шести детей.

В семье будущей звезды петь любили все, а маленькую Софийку даже называли "буковинским соловьем".

Уже в 17 София Ротару одержала победу на Республиканском фестивале народных талантов. Тогда ее фото появилось на обложке журнала "Украина". Именно в девушку с обложки и влюбился будущий супруг Софии Михайловны Анатолий Евдокименко.

Друг для друга они стали любовью на всю жизнь и прожили в браке 34 года, пока в 2002-м мужа артистки не стало. Замуж она больше не выходила и о ее личной жизни ничего не известно.

У Софии Михайловны есть сын Руслан, и двое внуков - 20-летняя София и 27-летний Анатолий.

Секрет молодости Софии Ротару очень прост

"Чтобы сохранить такую внешность надолго, нужно постоянно вести здоровый, активный образ жизни, быть позитивно настроенной к людям и к миру", - заявила в одном из интервью артистка.