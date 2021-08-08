74-річна Ротару вразила помолоділим обличчям на фото, зробленому на честь дня народження

Фото зроблене на тлі білої вілли, потопаючої в зелені квітів і дерев. Софія Михайлівна позує в білому сарафані, сорочці і капелюсі такого ж кольору.

Артистка широко усміхається, стоячи біля велосипеда з кошиком, в якому зібрані свіжі квіти.

"Найкращий День", - підписала фото Софія Михайлівна.

Фото: Софія Ротару святкує 74-річчя (instagram.com/sofiarotaru.official)

У коментарях народну артистку засипали компліментами і привітаннями:

Неймовірна, найкрасивіша, найкраща, наша найбільша зірка!

Вітаю від душі! Люблю безмежно! Любов назавжди!

Яка красуня! З Днем народження, Софіє Михайлівно!

Дівчина 40 років.

Найцікавіші факти про іменинницю

Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці Чернівецької області. Вона була другою дитиною в сім'ї з шести дітей.

У родині майбутньої зірки співати любили всі, а маленьку Софійку навіть називали "буковинським солов'єм".

Вже в 17 Софія Ротару здобула перемогу на республіканському фестивалі народних талантів. Тоді її фото з'явилося на обкладинці журналу "Україна". Саме в дівчину з обкладинки і закохався майбутній чоловік Софії Михайлівни Анатолій Євдокименко.

Один для одного вони стали любов'ю на все життя і прожили в шлюбі 34 роки, поки в 2002-му чоловіка артистки не стало. Заміж вона більше не виходила і про її особисте життя нічого не відомо.

У Софії Михайлівни є син Руслан, і двоє онуків - 20-річна Софія і 27-річний Анатолій.

Секрет молодості Софії Ротару дуже простий

"Щоб зберегти таку зовнішність надовго, потрібно постійно вести здоровий, активний спосіб життя, бути позитивно налаштованою до людей і до світу", - заявила в одному з інтерв'ю артистка.