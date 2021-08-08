74-річна Ротару вразила помолоділим обличчям на фото, зробленому на честь дня народження

Софія Ротару вразила моложавим зовнішнім виглядом на фото, зробленому на честь свого 74-річного дня народження. Його вона відсвяткувала 7 серпня, і судячи зі знімка, іменинниця відчуває себе відмінно і насолоджується відпочинком.
Запальним кадром народна артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Фото зроблене на тлі білої вілли, потопаючої в зелені квітів і дерев. Софія Михайлівна позує в білому сарафані, сорочці і капелюсі такого ж кольору.
Артистка широко усміхається, стоячи біля велосипеда з кошиком, в якому зібрані свіжі квіти.
"Найкращий День", - підписала фото Софія Михайлівна.
Фото: Софія Ротару святкує 74-річчя (instagram.com/sofiarotaru.official)
У коментарях народну артистку засипали компліментами і привітаннями:
Софія Ротару народилася 7 серпня 1947 року в селі Маршинці Чернівецької області. Вона була другою дитиною в сім'ї з шести дітей.
У родині майбутньої зірки співати любили всі, а маленьку Софійку навіть називали "буковинським солов'єм".
Вже в 17 Софія Ротару здобула перемогу на республіканському фестивалі народних талантів. Тоді її фото з'явилося на обкладинці журналу "Україна". Саме в дівчину з обкладинки і закохався майбутній чоловік Софії Михайлівни Анатолій Євдокименко.
Один для одного вони стали любов'ю на все життя і прожили в шлюбі 34 роки, поки в 2002-му чоловіка артистки не стало. Заміж вона більше не виходила і про її особисте життя нічого не відомо.
У Софії Михайлівни є син Руслан, і двоє онуків - 20-річна Софія і 27-річний Анатолій.
"Щоб зберегти таку зовнішність надовго, потрібно постійно вести здоровий, активний спосіб життя, бути позитивно налаштованою до людей і до світу", - заявила в одному з інтерв'ю артистка.
Нагадаємо, що 20-річна внучка Софії Ротару збирається заміж за мільйонера зі списку Forbes.