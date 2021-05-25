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19-летняя внучка Ротару засветила жениха из списка Forbes

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Нью-Йорк, Вторник 25 мая 2021 10:24
19-летняя внучка Ротару засветила жениха из списка Forbes Фото: София Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)
Автор: Светлана Мащенко

Внучка Софии Ротару Соня Евдокименко засветила своего жениха - миллионера из списка Forbes. Влюбленные больше не скрывают своих чувств и демонстрируют публике счастливые моменты, проведенные вместе.

Кадры с прогулки появились в Instagram девушки.

В сторис Сони появились фото и видео с прогулки по Манхеттену в Нью-Йорке, где живут молодые люди. В городе тепло, поэтому они одеты по летнему - на девушке голубое платье, а на парне - футболка в тон.

19-летняя внучка Ротару засветила жениха из списка Forbes

Фото: Соня Евдокименко с женихом (instagram.com/iamsofiaeve)

31-летнего парня зовут Денис Жаданов, он украинец и достиг больших высот в сфере IT-технологий. Он - вице-президент по маркетингу крупной компании. Мужчина входит в рейтинг американского Forbes "Топ-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет в сфере технологий".

Соня же в Нью-Йорке осваивает карьеру модели и попутно учится в Школе дизайна Parsons.

19-летняя внучка Ротару засветила жениха из списка Forbes19-летняя внучка Ротару засветила жениха из списка Forbes

Фото: Соня Евдокименко с Денисом Жадановым (instagram.com/iamsofiaeve)

Девушка "рассекретила" своего возлюбленного несколько месяцев назад и на пальце Сони тогда заметили помолвочное кольцо. Не исключено, что Денис скоро станет частью семьи Софии Михайловны Ротару.

Отметим, что София несколько лет встречалась с французским бизнесменом Марком Дюменилом.

К слову, что рождественские и новогодние праздники Соня провела вместе с семьей в Киеве.

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