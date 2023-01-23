72-річна жінка, яка виглядає на 40, розкрила секрет шкіри без зморшок

"Я успадкувала характер, а також любов до здорової шкіри від моєї японської матері", - розповіла Маміна.

У чому секрет шкіри без зморшок

У відео вона показала, як її мати протирає банановою шкіркою обличчя, а також руки.

"Це мої поради щодо краси", - сказала 72-річна Мічіко.

Підписники були вражені тим, як виглядає літня Мічіко.

Люди після відео були шокоані, як виглядає жінка у свої 72 роки, вони написали, що ніколи не подумали б, що японці стільки років.

72-річна Мічіко з дочкою (Скріншот з відео)

У чому користь бананової шкірки

За словами її дочки-дерматолога, доктора Маміни, цілком натуральна косметика насправді має багато переваг.

Банани насправді мають безліч корисних для шкіри властивостей, тому вони такі популярні в домашніх масках для обличчя, зроблених своїми руками. Банани багаті поживними речовинами, включаючи калій, вітаміни А, С, Е, вітамінами групи В, цинком і амінокислотами.

Доктор Маміна додає, що бананова шкірка є м'яким відлущуючим засобом, що має антиоксидантний ефект.

Дослідження 2012 року, опубліковане Департаментом прикладної тайської традиційної медицини медичного факультету Університету Таммасат у Таїланді, показало, що екстракти бананової шкірки мають протизапальні властивості.

Любителі бананової шкірки для догляду за шкірою припускають, що натирання нею обличчя може освітлити шкіру та зменшити зморшки, а нанесення бананової шкірки на заплющені очі може зменшити набряки.

72-річна Мічіко використовує цей метод уже багато років. Лікарка Маміна пояснила, що її мама втирає шкірку в різні ділянки шкіри, а потім залишає її на 20 хвилин, перш ніж змити.