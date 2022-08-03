70% детей готовы. Стало известно, как будут работать школы Киева с 1 сентября

В Киеве с 1 сентября откроются большинство школ. Около 70% родителей хотят, чтобы их дети сели за парты учебных заведений.
Об этом рассказала директор Департамента образования и науки Елена Фиданян, пишет сайт КГГА.
Согласно мониторингу, около 20% детей не вернется в Киев к 1 сентября, так как они заграницей. Остальные из них готовы к очному обучению.
"По нашим подсчетам, за границей на 1 сентября будут находиться около 20 процентов столичных школьников. Почти 70% детей, согласно опросу родителей, готовы к очной учебе", - рассказала Фиданян.
"Остальные - то есть те, кто не решается отправлять детей в школу, имеют возможность либо учиться онлайн, либо по индивидуальной форме. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школе", - добавила она.
На данный момент в 70% столичных школ есть укрытия, не бомбоубежища. Экспертная комиссия, в которую вошли представители ГСЧС и медицинские работники, проверила все школы в Киеве.
"Теперь можно уверенно говорить, что почти у 70% учебных заведений есть укрытия (не бомбоубежища!), которые обновляются и ремонтируются в соответствии с требованиями, где дети будут в безопасности", - сообщила чиновник.
К сожалению, даже в этих школах одновременно смогут находиться только столько людей, сколько вмещает укрытие.
То есть школы, в которых укрытие не может вместить всех учащихся с учителями, перейдут на двухсменное обучение.
"Те же учебные заведения, где нет укрытия или оно не отвечает требованиям, будут вынуждены либо устроить укрытие рядом, либо вообще не откроются в очном формате с 1 сентября", - пояснила она.
Кстати, 1 сентября в столичные школы пойдут также дети тех, кто был вынужден переехать в столицу из-за агрессии России. На сегодняшний день в учебные заведения причислено уже более 2 тысяч детей внутренне перемещенных лиц.
Сейчас в столичных школах проводятся работы по обустройству укрытий, в некоторых заведениях они закончатся к декабрю.
Киевский профессиональный строительный лицей (планируют завершить работы до 20 декабря).
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