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70% детей готовы. Стало известно, как будут работать школы Киева с 1 сентября

Как будут работать школы с 1 сентября (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве с 1 сентября откроются большинство школ. Около 70% родителей хотят, чтобы их дети сели за парты учебных заведений.

Об этом рассказала директор Департамента образования и науки Елена Фиданян, пишет сайт КГГА.

Сколько детей готовы пойти в школы в Киеве

Согласно мониторингу, около 20% детей не вернется в Киев к 1 сентября, так как они заграницей. Остальные из них готовы к очному обучению.

"По нашим подсчетам, за границей на 1 сентября будут находиться около 20 процентов столичных школьников. Почти 70% детей, согласно опросу родителей, готовы к очной учебе", - рассказала Фиданян.

"Остальные - то есть те, кто не решается отправлять детей в школу, имеют возможность либо учиться онлайн, либо по индивидуальной форме. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школе", - добавила она.

Сколько школ откроется в Киеве

На данный момент в 70% столичных школ есть укрытия, не бомбоубежища. Экспертная комиссия, в которую вошли представители ГСЧС и медицинские работники, проверила все школы в Киеве.

"Теперь можно уверенно говорить, что почти у 70% учебных заведений есть укрытия (не бомбоубежища!), которые обновляются и ремонтируются в соответствии с требованиями, где дети будут в безопасности", - сообщила чиновник.

К сожалению, даже в этих школах одновременно смогут находиться только столько людей, сколько вмещает укрытие.

То есть школы, в которых укрытие не может вместить всех учащихся с учителями, перейдут на двухсменное обучение.

"Те же учебные заведения, где нет укрытия или оно не отвечает требованиям, будут вынуждены либо устроить укрытие рядом, либо вообще не откроются в очном формате с 1 сентября", - пояснила она.

Кстати, 1 сентября в столичные школы пойдут также дети тех, кто был вынужден переехать в столицу из-за агрессии России. На сегодняшний день в учебные заведения причислено уже более 2 тысяч детей внутренне перемещенных лиц.

Какие школы должны открыться в Киеве с 1 сентября (по районам)

Сейчас в столичных школах проводятся работы по обустройству укрытий, в некоторых заведениях они закончатся к декабрю.

Голосеевский район

  • СОШ №122
  • СШ №260
  • Лицей №227 им. М. М. Громова
  • СОШ №37
  • Школа №36 им. С. П. Королева
  • Специальная школа-интернат №7
  • Школа №92
  • СШ №150
  • СШ №112 им. Т. Г. Шевченко
  • СОШ №286
  • СШ №269
  • Гимназия №179
  • СШИ №9
  • СШ №85
  • Школа №108

Дарницкий район

Киевский профессиональный строительный лицей (планируют завершить работы до 20 декабря).

Деснянский район

  • СШ №313
  • Школа №300
  • Гимназия №283
  • Школа №275 им. В. Кравчука
  • Школа №321 (до 30 сентября)
  • Гимназия "Троещина"
  • Школа №270 (до 31 октября)
  • Школа №292 им. Ивана Мазепы (до 31 августа)
  • СШ №250 (до 25 августа)
  • Школа №263 им. Евгения Коновальца
  • Школа №276 (конец августа)
  • Школа №294
  • СШ №264
  • Специализированная школа №264
  • Школа №300
  • Школа №192 (до 13 августа)
  • Школа №238 (до 21 августа)
  • Школа №282 (до 20 августа)
  • Школа №190
  • Школа №308
  • СШ №301 им. Ярослава Мудрого
  • СШ №251 им. Хо Ши Мина
  • Школа №307 (до 24 августа)
  • Школа №248 (до 20 августа)
  • Школа №212 (до 31 декабря)
  • Начальная школа №312 (до 31 августа)

Днепровский район

  • Водная станция киевского Дворца детей и юношества (до 10 декабря)
  • УВК "Доминанта" - СШ №204
  • УВК №30 спецшкола-гимназия "Эконад" (работы должны завершить до 15 декабря)
  • СШ №234
  • СШ №246
  • СОШ №99
  • СОШ №4

Оболонский район

  • СШИ №4
  • СШИ №5
  • СШИ №21
  • СШИ №25
  • СШИ №16
  • УВК "Потенциал"
  • Школа №245
  • СШ №14 им. С. Ф. Грушевского
  • Школа №226
  • Школа №233

Печерский район

  • ЗЗСО №86 (до 15 сентября)
  • ЗЗСО №109
  • ЗЗСО №51
  • ЗЗСО №181

Святошинский район

  • ЗЗСО №281
  • СОШ №297 (обе школы - до 16 сентября)

Соломенский район

  • ЗЗСО №52
  • СШ №67
  • ЗЗСО №26
  • ЗЗСО №229

Шевченковский район

  • Школа №25
  • Школа №28
  • Школа №82

Ранее мы писали, за сколько времени дети и учителя должны добраться до укрытия, если его нет в школе.

Читайте также, как оформить в школу ребенка-переселенца.

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