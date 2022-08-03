70% дітей готові. Стало відомо, як працюватимуть школи Києва з 1 вересня

У Києві з 1 вересня відкриються більшість шкіл. Близько 70% батьків хочуть, щоб їхні діти сіли за парти навчальних закладів.
Про це розповіла директор Департаменту освіти і науки Олена Фіданян, пише сайт КМДА.
Згідно з опитуванням, близько 20% дітей не повернеться до Києва до 1 вересня, через те, що вони закордоном. Решта з них готові до очного навчання.
"За нашими підрахунками, за кордоном на 1 вересня перебуватимуть близько 20 відсотків столичних школярів. Майже 70% дітей, згідно з опитуванням батьків, готові до очного навчання", - розповіла Фіданян.
"Решта - тобто ті, хто не наважується відправляти дітей до школи, мають можливість або навчатися онлайн, або за індивідуальною формою. Для цього достатньо написати відповідну заяву в школі", - додала вона.
На даний момент в 70% столичних шкіл є укриття, не бомбосховища. Експертна комісія, до якої увійшли представники ДСНС та медичні працівники, перевірила всі школи в Києві.
"Тепер можна впевнено говорити, що майже у 70% навчальних закладів є укриття (не бомбосховища!), які оновлюються і ремонтуються відповідно до вимог, де діти будуть в безпеці", - повідомила чиновниця.
На жаль, навіть у цих школах одночасно зможуть перебувати тільки стільки людей, скільки вміщує укриття.
Тобто школи, в яких укриття не може вмістити всіх учнів з учителями, перейдуть на двозмінне навчання.
"Ті ж навчальні заклади, де немає укриття або воно не відповідає вимогам, будуть змушені або влаштувати укриття поруч, або взагалі не відкриються в очному форматі з 1 вересня", - пояснила пані Олена.
До речі, 1 вересня в столичні школи підуть також діти тих, хто був змушений переїхати в столицю через агресію Росії. На сьогодні до навчальних закладів зараховано вже понад 2 тисячі дітей внутрішньо переміщених осіб.
Зараз у столичних школах проводяться роботи з облаштування укриттів, в деяких закладах вони закінчаться до грудня.
Київський Професійний будівельний ліцей (планують завершити роботи до 20 грудня).
Раніше ми писали, за скільки часу діти і вчителі повинні дістатися до укриття, якщо його немає в школі.
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