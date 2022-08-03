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70% дітей готові. Стало відомо, як працюватимуть школи Києва з 1 вересня

Як працюватимуть школи з 1 вересня (фото: Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

У Києві з 1 вересня відкриються більшість шкіл. Близько 70% батьків хочуть, щоб їхні діти сіли за парти навчальних закладів.

Про це розповіла директор Департаменту освіти і науки Олена Фіданян, пише сайт КМДА.

Скільки дітей готові піти в школи в Києві

Згідно з опитуванням, близько 20% дітей не повернеться до Києва до 1 вересня, через те, що вони закордоном. Решта з них готові до очного навчання.

"За нашими підрахунками, за кордоном на 1 вересня перебуватимуть близько 20 відсотків столичних школярів. Майже 70% дітей, згідно з опитуванням батьків, готові до очного навчання", - розповіла Фіданян.

"Решта - тобто ті, хто не наважується відправляти дітей до школи, мають можливість або навчатися онлайн, або за індивідуальною формою. Для цього достатньо написати відповідну заяву в школі", - додала вона.

Скільки шкіл відкриється в Києві

На даний момент в 70% столичних шкіл є укриття, не бомбосховища. Експертна комісія, до якої увійшли представники ДСНС та медичні працівники, перевірила всі школи в Києві.

"Тепер можна впевнено говорити, що майже у 70% навчальних закладів є укриття (не бомбосховища!), які оновлюються і ремонтуються відповідно до вимог, де діти будуть в безпеці", - повідомила чиновниця.

На жаль, навіть у цих школах одночасно зможуть перебувати тільки стільки людей, скільки вміщує укриття.

Тобто школи, в яких укриття не може вмістити всіх учнів з учителями, перейдуть на двозмінне навчання.

"Ті ж навчальні заклади, де немає укриття або воно не відповідає вимогам, будуть змушені або влаштувати укриття поруч, або взагалі не відкриються в очному форматі з 1 вересня", - пояснила пані Олена.

До речі, 1 вересня в столичні школи підуть також діти тих, хто був змушений переїхати в столицю через агресію Росії. На сьогодні до навчальних закладів зараховано вже понад 2 тисячі дітей внутрішньо переміщених осіб.

Які школи повинні відкритися в Києві з 1 вересня (по районах)

Зараз у столичних школах проводяться роботи з облаштування укриттів, в деяких закладах вони закінчаться до грудня.

Голосіївський район

  • ЗОШ №122
  • СШ № 260
  • Ліцей № 227 ім. М. М. Громова
  • ЗОШ № 37
  • Школа № 36 ім. С. П. Королева
  • Спеціальна школа-інтернат №7
  • Школа № 92
  • СШ №150
  • СШ №112 ім. Т. Г. Шевченко
  • ЗОШ № 286
  • СШ № 269
  • Гімназія №179
  • СШІ №9
  • СШ № 85
  • Школа № 108

Дарницький район

Київський Професійний будівельний ліцей (планують завершити роботи до 20 грудня).

Деснянський район

  • СШ № 313
  • Школа № 300
  • Гімназія № 283
  • Школа № 275 ім. В. Кравчука
  • Школа № 321 (до 30 вересня)
  • Гімназія "Троєщина"
  • Школа № 270 (до 31 жовтня)
  • Школа № 292 ім. Івана Мазепи (до 31 серпня)
  • СШ № 250 (до 25 серпня)
  • Школа № 263 ім. Євгена Коновальця
  • Школа № 276 (кінець серпня)
  • Школа № 294
  • СШ № 264
  • Спеціалізована школа № 264
  • Школа № 300
  • Школа № 192 (до 13 серпня)
  • Школа № 238 (до 21 серпня)
  • Школа № 282 (до 20 серпня)
  • Школа № 190
  • Школа № 308
  • СШ № 301 ім. Ярослава Мудрого
  • СШ № 251 ім. Хо Ши Міна
  • Школа № 307 (до 24 серпня)
  • Школа № 248 (до 20 серпня)
  • Школа № 212 (до 31 грудня)
  • Початкова школа № 312 (до 31 серпня)

Дніпровський район

  • Водна станція київського Палацу дітей та юнацтва (до 10 грудня)
  • НВК "Домінанта" - СШ № 204
  • НВК № 30 спецшкола-гімназія "ЕкоНад" (роботи мають завершити до 15 грудня)
  • СШ № 234
  • СШ № 246
  • ЗОШ №99
  • ЗОШ № 4

Оболонський район

  • СШІ №4
  • СШІ №5
  • СШІ №21
  • СШІ №25
  • СШІ №16
  • НВК "потенціал"
  • Школа № 245
  • СШ №14 ім. С. Ф. Грушевського
  • Школа № 226
  • Школа № 233

Печерський район

  • ЗЗСО №86 (до 15 вересня)
  • ЗЗСО №109
  • ЗЗСО № 51
  • ЗЗСО №181

Святошинський район

  • ЗЗСО №281
  • ЗОШ № 297 (обидві школи - до 16 вересня)

Солом'янський район

  • ЗЗСО № 52
  • СШ № 67
  • ЗЗСО №26
  • ЗЗСО №229

Шевченківський район

  • Школа № 25
  • Школа № 28
  • Школа № 82

Раніше ми писали, за скільки часу діти і вчителі повинні дістатися до укриття, якщо його немає в школі.

Читайте також, як оформити в школу дитину-переселенця.

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