70% дітей готові. Стало відомо, як працюватимуть школи Києва з 1 вересня

Скільки дітей готові піти в школи в Києві

Згідно з опитуванням, близько 20% дітей не повернеться до Києва до 1 вересня, через те, що вони закордоном. Решта з них готові до очного навчання.

"За нашими підрахунками, за кордоном на 1 вересня перебуватимуть близько 20 відсотків столичних школярів. Майже 70% дітей, згідно з опитуванням батьків, готові до очного навчання", - розповіла Фіданян.

"Решта - тобто ті, хто не наважується відправляти дітей до школи, мають можливість або навчатися онлайн, або за індивідуальною формою. Для цього достатньо написати відповідну заяву в школі", - додала вона.

Скільки шкіл відкриється в Києві

На даний момент в 70% столичних шкіл є укриття, не бомбосховища. Експертна комісія, до якої увійшли представники ДСНС та медичні працівники, перевірила всі школи в Києві.

"Тепер можна впевнено говорити, що майже у 70% навчальних закладів є укриття (не бомбосховища!), які оновлюються і ремонтуються відповідно до вимог, де діти будуть в безпеці", - повідомила чиновниця.

На жаль, навіть у цих школах одночасно зможуть перебувати тільки стільки людей, скільки вміщує укриття.

Тобто школи, в яких укриття не може вмістити всіх учнів з учителями, перейдуть на двозмінне навчання.

"Ті ж навчальні заклади, де немає укриття або воно не відповідає вимогам, будуть змушені або влаштувати укриття поруч, або взагалі не відкриються в очному форматі з 1 вересня", - пояснила пані Олена.

До речі, 1 вересня в столичні школи підуть також діти тих, хто був змушений переїхати в столицю через агресію Росії. На сьогодні до навчальних закладів зараховано вже понад 2 тисячі дітей внутрішньо переміщених осіб.

Які школи повинні відкритися в Києві з 1 вересня (по районах)

Зараз у столичних школах проводяться роботи з облаштування укриттів, в деяких закладах вони закінчаться до грудня.

Голосіївський район

ЗОШ №122

СШ № 260

Ліцей № 227 ім. М. М. Громова

ЗОШ № 37

Школа № 36 ім. С. П. Королева

Спеціальна школа-інтернат №7

Школа № 92

СШ №150

СШ №112 ім. Т. Г. Шевченко

ЗОШ № 286

СШ № 269

Гімназія №179

СШІ №9

СШ № 85

Школа № 108

Дарницький район

Київський Професійний будівельний ліцей (планують завершити роботи до 20 грудня).

Деснянський район

СШ № 313

Школа № 300

Гімназія № 283

Школа № 275 ім. В. Кравчука

Школа № 321 (до 30 вересня)

Гімназія "Троєщина"

Школа № 270 (до 31 жовтня)

Школа № 292 ім. Івана Мазепи (до 31 серпня)

СШ № 250 (до 25 серпня)

Школа № 263 ім. Євгена Коновальця

Школа № 276 (кінець серпня)

Школа № 294

СШ № 264

Спеціалізована школа № 264

Школа № 300

Школа № 192 (до 13 серпня)

Школа № 238 (до 21 серпня)

Школа № 282 (до 20 серпня)

Школа № 190

Школа № 308

СШ № 301 ім. Ярослава Мудрого

СШ № 251 ім. Хо Ши Міна

Школа № 307 (до 24 серпня)

Школа № 248 (до 20 серпня)

Школа № 212 (до 31 грудня)

Початкова школа № 312 (до 31 серпня)

Дніпровський район

Водна станція київського Палацу дітей та юнацтва (до 10 грудня)

НВК "Домінанта" - СШ № 204

НВК № 30 спецшкола-гімназія "ЕкоНад" (роботи мають завершити до 15 грудня)

СШ № 234

СШ № 246

ЗОШ №99

ЗОШ № 4

Оболонський район

СШІ №4

СШІ №5

СШІ №21

СШІ №25

СШІ №16

НВК "потенціал"

Школа № 245

СШ №14 ім. С. Ф. Грушевського

Школа № 226

Школа № 233

Печерський район

ЗЗСО №86 (до 15 вересня)

ЗЗСО №109

ЗЗСО № 51

ЗЗСО №181

Святошинський район

ЗЗСО №281

ЗОШ № 297 (обидві школи - до 16 вересня)

Солом'янський район

ЗЗСО № 52

СШ № 67

ЗЗСО №26

ЗЗСО №229

Шевченківський район