7 привычек хозяек, у которых кухня всегда чистая и убранная: в чем секрет

Кухня обычно занимает место среди самых беспорядочных комнат в доме. Как же некоторые люди обладают магической способностью поддерживать кухню в идеальном порядке день за днем?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает со ссылкой на издание Real Simple о привычках, которые помогают держать кухню чистой, и которые вы можете добавить в свой ежедневный список дел.

Минимизация беспорядка на столешницах

Беспорядок на столешницах не только делает кухню выглядеть непривлекательно, но и усложняет уборку. Когда на столешнице валяются банки и бытовая техника, труднее убирать пятна и грязь.

Поэтому люди, которые поддерживают порядок, регулярно уменьшают количество предметов на столешнице и отправляют все лишнее на свое место.

Найти место для всего

Если для ваших маленьких бытовых приборов или принадлежностей для выпечки нет своего места, они быстро накапливаются на столешнице или в шкафах. Лучшее решение - найти для всего подходящее место и обозначить его. Так, вы сможете легко находить все необходимое, и порядок будет поддерживаться без труда.

Уборка во время готовки

Вот где много задач можно выполнять одновременно. Если во время приготовления вы успеете убрать ингредиенты, положить грязную посуду в раковину (или еще лучше - в посудомоечную машину) и выбросить мусор, после еды останется лишь немного вытирания поверхностей. Это позволит вам быстро завершить уборку и наслаждаться вечером.

Мытье посуды каждый вечер

Это одна из самых распространенных ошибок, которую совершают люди. После тяжелого дня последнее, что хочется делать после ужина, - это мыть посуду. Но просыпаться на следующее утро и видеть раковину, заполненную грязной посудой, - не лучшее начало дня.

Кухонная уборка имеет свои оптимальные стратегии (фото: Freepik.com)

Борьба с беспорядком по мере его возникновения

Да, тратить время на уборку разбросанных ягод или пролитого томатного соуса - это может выбить вас из ритма готовки, но сделать это будет гораздо быстрее, чем чистить застарелые пятна на столешнице или выводить пятна на деревянных полах. Легче убрать свежую грязь, чем загрязненное место, которое уже засохло.

Очистка столешницы в конце вечера

Большие плоские поверхности могут стать настоящим магнитом для беспорядка, и, как пылевые клубки, вещи часто расползаются по поверхности за ночь. Убирая все лишнее с кухонного стола или острова перед сном, вы начинаете новый день с чистого листа.

Держать средства для уборки под рукой

Когда возникает беспорядок, не хочется бежать за универсальным очистителем в ванную или искать кухонное полотенце. Имея все необходимые средства для уборки под рукой, вы сможете быстро и без проблем справиться с любым беспорядком.