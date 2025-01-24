6 зірок, яких дратують їхні фани

Ріанна

Під час одного з виступів у Бірмінгемі Ріанна несподівано вдарила мікрофоном фаната, який намагався її схопити. Це сталося, коли співачка зійшла зі сцени та йшла вздовж натовпу, взаємодіючи з глядачами. Один із шанувальників занадто настирливо потягнувся до зірки, на що вона миттєво відреагувала, вдаривши його мікрофоном по обличчю. Після інциденту Ріанна без будь-яких зупинок продовжила свій виступ.

Ріанна (фото: instagram.com/badgalriri)

Крістіна Агілера

Співачка відверто заявляє, що не терпить контакту з незнайомими людьми, і це помітно в її поведінці. Під час шопінгу Крістіна вимагає, щоб магазини закривалися на час її перебування там, аби уникнути зустрічей із фанатами чи іншими покупцями. Вона також не полюбляє роздавати автографи та може без вагань засміятися у відповідь на таке прохання. Крім цього, Крістіна Агілера нерідко демонструє грубість у стосунках із колегами по сцені.

Крістіна Агілера (фото: instagram.com/xtina)

Ті, хто знайомився з нею вже після її успіху, часто зізнаються, що не бачили більш зверхньої людини. Вона може раптово припинити розмову та піти, навіть не попрощавшись, або ж без церемоній висловити щось образливе прямо в обличчя співрозмовнику.

Мадонна

Ще одна зірка, відома своєю зухвалою поведінкою щодо фанатів, - Мадонна. Співачка неодноразово демонструвала грубість: замість автографа могла залишити образливий напис, а одного разу шокувала публіку, піднявши дівчині топ і оголивши їй груди прямо на сцені. Частим явищем стали й скасування концертів в останній момент - одного разу це сталося всього за 45 хвилин до початку.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Постійні запізнення також перетворилися для Мадонни на норму. Один із шанувальників навіть подав на неї до суду після того, як початок концерту затримали на півтори години, але справа так і не дійшла до успіху.

Крістіан Бейл

У 2012 році Харрісон Чанг, колишній співробітник Крістіана Бейла, поділився подробицями про те, як актор ставиться до своїх фанатів. За його словами, зірка Голлівуду часто дозволяє собі грубо кричати на шанувальників, інколи навіть доводячи молодих фанаток до сліз.

Крістіан Бейл (фото: Вікіпедія)

Бейл категорично уникає будь-якого спілкування з публікою: він ігнорує листи, відмовляється приймати подарунки та не веде акаунти в соціальних мережах. Ба більше, за словами Чанга, актор поводився неприязно не лише з фанатами, а й зі своїм персоналом. Після роботи з Бейлом Чангу довелося пройти курс лікування, щоб відновити нервову систему.