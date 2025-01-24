6 звезд, которых раздражают их фаны

Рианна

Во время одного из выступлений в Бирмингеме Рианна неожиданно ударила микрофоном фаната, который пытался ее схватить. Это произошло, когда певица сошла со сцены и шла вдоль толпы, взаимодействуя со зрителями. Один из поклонников слишком назойливо потянулся к звезде, на что она мгновенно отреагировала, ударив его микрофоном по лицу. После инцидента Рианна без каких-либо остановок продолжила свое выступление.

Рианна (фото: instagram.com/badgalriri)

Кристина Агилера

Певица откровенно заявляет, что не терпит контакта с незнакомыми людьми, и это заметно в ее поведении. Во время шопинга Кристина требует, чтобы магазины закрывались на время ее пребывания там, чтобы избежать встреч с фанатами или другими покупателями. Она также не любит раздавать автографы и может без колебаний засмеяться в ответ на такую просьбу. Кроме этого, Кристина Агилера нередко демонстрирует грубость в отношениях с коллегами по сцене.

Кристина Агилера (фото: instagram.com/xtina)

Те, кто знакомился с ней уже после ее успеха, часто признаются, что не видели более высокомерного человека. Она может внезапно прекратить разговор и уйти, даже не попрощавшись, или же без церемоний высказать что-то оскорбительное прямо в лицо собеседнику.

Мадонна

Еще одна звезда, известная своим вызывающим поведением в отношении фанатов, - Мадонна. Певица неоднократно демонстрировала грубость: вместо автографа могла оставить оскорбительную надпись, а однажды шокировала публику, подняв девушке топ и обнажив ей грудь прямо на сцене. Частым явлением стали и отмены концертов в последний момент - однажды это произошло всего за 45 минут до начала.

Мадонна (фото: instagram.com/madonna)

Постоянные опоздания также превратились для Мадонны в норму. Один из поклонников даже подал на нее в суд после того, как начало концерта задержали на полтора часа, но дело так и не дошло до успеха.

Кристиан Бейл

В 2012 году Харрисон Чанг, бывший сотрудник Кристиана Бейла, поделился подробностями о том, как актер относится к своим фанатам. По его словам, звезда Голливуда часто позволяет себе грубо кричать на поклонников, иногда даже доводя молодых фанаток до слез.

Кристиан Бэйл (фото: Википедия)

Бэйл категорически избегает любого общения с публикой: он игнорирует письма, отказывается принимать подарки и не ведет аккаунты в социальных сетях. Более того, по словам Чанга, актер вел себя неприязненно не только с фанатами, но и со своим персоналом. После работы с Бэйлом Чангу пришлось пройти курс лечения, чтобы восстановить нервную систему.