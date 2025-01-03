7 зірок, які внесені до чорного списку Голлівуду

Ванесса Маркес

У 1990-х Ванесса Маркес з'являлася у лікарняній драмі "Швидка допомога", де зіграла медсестру Венді Голдман. За її словами, після того, як вона відкрито заговорила про домагання, що відбувалися під час зйомок цього відомого серіалу, Джордж Клуні нібито сприяв тому, щоб її кар’єра в Голлівуді завершилася. Сам актор категорично спростовував ці звинувачення.

Ванесса Маркес (фото: Вікіпедія)

"Я не мав жодного відношення до кастингу. Я був актором і лише актором. Якщо їй сказали, що я причетний до будь-якого рішення щодо її кар'єри, значить, їй збрехали. Той факт, що я не міг вплинути на її кар'єру, перевершує лише той факт, що цього не зробив", - говорив він.

Після завершення роботи в серіалі "Швидка допомога" Ванесса Маркес отримала лише кілька незначних ролей. У серпні 2018 року вона трагічно загинула у власному будинку від пострілу поліцейського.

Мел Гібсон

У 2006 році Мел Гібсон опинився в центрі скандалу через свої образливі антисемітські висловлювання, зроблені під час арешту за керування в стані сп'яніння. Ця подія перетворила його на персону нон ґрата в Голлівуді.

З 2006 по 2010 рік він отримав лише одну роль у фільмі "Грань темряви". Ситуація погіршилася в 2010 році, коли актор став фігурантом гучного скандалу через погрози своїй колишній партнерці Оксані Григор'євій. Це змусило агентство талантів William Morris Endeavor Entertainment розірвати з ним контракт, фактично закривши йому двері в індустрію.

Мел Гібсон (фото: Вікіпедія)

Лише в останні роки Гібсон почав повертатися до кіно. Його режисерська робота "З міркувань совісті" отримала схвальні відгуки критиків і здобула шість номінацій на премію "Оскар", включно з номінацією за найкращу режисуру. Цей успіх став важливим кроком у реабілітації його репутації в Голлівуді.

Міра Сорвіно

Міра Сорвіно стала однією з актрис, чиєму кар'єрному шляху серйозно зашкодив Харві Вайнштейн. Це сталося після того, як вона відмовилася піддатися його сексуальним домаганням.

В інтерв'ю Ронану Ферроу вона розповіла, що кілька разів відверто відмовляла Вайнштейну та навіть зверталася до колег з компанії Miramax, щоб повідомити про його поведінку. Проте після цього вона почала помічати, що її кар'єра поступово занепадає.

Міра Сорвіно (фото: instagram.com/mirasorvino​​​​​​​)

"Можливо, були й інші фактори, але я виразно почувала себе замороженою, і що моє неприйняття Харві якось пов'язане з цим", - сказала вона.

У грудні 2017 року режисер Пітер Джексон розповів, що Харві Вайнштейн навмисно псував репутацію Міри Сорвіно. За його словами, Вайнштейн переконував його, що співпраця з актрисою була справжнім "кошмаром" і що її слід "уникати за будь-яку ціну".

Чарлі Шин

Чарлі Шин колись був одним з найбільших зірок Голлівуду, але з 2014 року його кар'єра зазнала серйозних труднощів після його роботи у ситкомі "Управління гнівом". Актор навіть заявив, що опинився у чорному списку Голлівуду.

Це стало відомо, коли він звернувся до суду з проханням зменшити аліменти, які він виплачував своїм колишнім дружинам Деніз Річардс та Брук Мюллер. У документах він зазначив, що не може знайти стабільну роботу через те, що його внесли до чорного списку в багатьох сферах розважальної індустрії.

Чарлі Шин​​​​​​​ (фото: Кіноріум)

Хоча він не вдавався в деталі, багато хто вважає, що це може бути пов'язано з його нестабільною поведінкою, зокрема після того, як його звільнили з серіалу "Два з половиною людини" у 2011 році.

Ешлі Джадд

Після Міри Сорвіно через відмову від сексуальних домагань з боку Харві Вайнштейна у чорному списку Голлівуду опинилася й Ешлі Джадд. У грудні 2017 року режисер Пітер Джексон підтвердив, що Вайнштейн навмисно очорнив Джадд, заявивши йому під час кастингу для трилогії "Володар кілець", що Ешлі є "складною у співпраці" і з нею краще не працювати "за будь-яку ціну". Це стало причиною, чому Джексон викреслив її зі списку можливих претендентів на роль.

Ешлі Джадд (фото: instagram.com/ashley_judd​​​​​​​)

У травні 2018 року Ешлі Джадд подала позов проти Вайнштейна, звинувативши його в наклепі. Вона стверджувала, що поширені ним неправдиві заяви негативно вплинули на її кар'єру та значно обмежили її можливості працювати в індустрії.

Роуз Макгоуен

Роуз Макоуен, найбільш відома за роллю в серіалі WB "Зачаровані", також заявила, що Харві Вайнштейн включив її до чорного списку Голлівуду. Актриса стверджувала, що наприкінці 90-х він скоїв над нею насильство, після чого, замість судових дій, вона уклала з ним мирову угоду на суму 100 000 доларів. Однак цей інцидент, за її словами, став причиною того, що її кар'єра зазнала серйозного удару.

Роуз Макгоуен (фото: instagram.com/rosemcgowan​​​​​​​)

Режисер Роберт Родрігес намагався допомогти актрисі повернутися до індустрії, запропонувавши їй роль у своєму фільмі "Райндхаус", який створювався під егідою Weinstein Company. Попри високу оцінку критиків, стрічка провалилася в прокаті. Макгоуен вважає, що це сталося через те, що Вайнштейн навмисно "поховав" проєкт, тим самим не давши їй шанс відновити кар'єру.

Кетрін Гейгл

Кетрін Гейгл була однією з найбільш затребуваних актрис, але зараз все інакше. Існують чутки, що вона має складний характер на знімальному майданчику. За словами інсайдерів, які працювали над фільмом "Життя, яке воно є", її поведінка була проблемною, і багато хто описував її як біль.

Кетрін Гейгл (фото: instagram.com/katherineheigl​​​​​​​)

"У неї є великі вимоги кінозірки - хоче все найкраще. Її репутація настільки погана, що багато людей у ​​Голлівуді навіть не розглядають її на ролі - вона цього не варта. Ще невідомо, чи зможе Кетрін справді відновити свою репутацію", - описували Кетрін її колеги.