7 звезд, которые внесены в черный список Голливуда

Ванесса Маркес

В 1990-х Ванесса Маркес появлялась в больничной драме "Скорая помощь", где сыграла медсестру Венди Голдман. По ее словам, после того, как она открыто заговорила о домогательствах, происходивших во время съемок этого известного сериала, Джордж Клуни якобы способствовал тому, чтобы ее карьера в Голливуде завершилась. Сам актер категорически опровергал эти обвинения.

Ванесса Маркес (фото: Википедия)

"Я не имел никакого отношения к кастингу. Я был актером и только актером. Если ей сказали, что я причастен к какому-либо решению относительно ее карьеры, значит, ей солгали. Тот факт, что я не мог повлиять на ее карьеру, превосходит лишь тот факт, что этого не сделал", - говорил он.

После завершения работы в сериале "Скорая помощь" Ванесса Маркес получила лишь несколько незначительных ролей. В августе 2018 года она трагически погибла в собственном доме, став жертвой выстрела, сделанного полицейским.

Мел Гибсон

В 2006 году Мел Гибсон оказался в центре скандала из-за своих оскорбительных антисемитских высказываний, сделанных во время ареста за вождение в состоянии опьянения. Это событие превратило его в персону нон грата в Голливуде.

С 2006 по 2010 год он получил лишь одну роль в фильме "Грань тьмы". Ситуация усугубилась в 2010 году, когда актер стал фигурантом громкого скандала из-за угроз своей бывшей партнерше Оксане Григорьевой. Это заставило агентство талантов William Morris Endeavor Entertainment разорвать с ним контракт, фактически закрыв ему дверь в индустрию.

Мел Гибсон (фото: Википедия)

Лишь в последние годы Гибсон начал возвращаться в кино. Его режиссерская работа "По соображениям совести" получила восторженные отзывы критиков и получила шесть номинаций на премию "Оскар", включая номинацию за лучшую режиссуру. Этот успех стал важным шагом в реабилитации его репутации в Голливуде.

Мира Сорвино

Мира Сорвино стала одной из актрис, чей карьерный путь серьезно пострадал от Харви Вайнштейна. Это произошло после того, как она отказалась подвергнуться его сексуальным домогательствам.

В интервью Ронану Фэрроу она рассказала, что несколько раз откровенно отказывала Вайнштейну и даже обращалась к коллегам из компании Miramax, чтобы сообщить о его поведении. Однако после этого она начала замечать, что ее карьера постепенно приходит в упадок.

Мира Сорвино (фото: instagram.com/mirasorvino)

"Возможно, были и другие факторы, но я определенно чувствовала себя замороженной, и что мое неприятие Харви как-то связано с этим", - сказала она.

В декабре 2017 года режиссер Питер Джексон рассказал, что Харви Вайнштейн намеренно портил репутацию Миры Сорвино. По его словам, Вайнштейн убеждал его, что сотрудничество с актрисой было настоящим "кошмаром" и что его следует "избегать любой ценой".

Чарли Шин

Чарли Шин когда-то был одной из самых больших звезд Голливуда, но с 2014 года его карьера испытала серьезные трудности после его работы в ситкоме "Управление гневом". Актер даже заявил, что оказался в черном списке Голливуда.

Это стало известно, когда он обратился в суд с просьбой уменьшить алименты, которые он выплачивал своим бывшим женам Дениз Ричардс и Брук Мюллер. В документах он отметил, что не может найти стабильную работу из-за того, что его внесли в черный список во многих сферах развлекательной индустрии.

Чарли Шин (фото: Кинориум)

Хотя он не вдавался в детали, многие считают, что это может быть связано с его нестабильным поведением, в частности после того, как его уволили из сериала "Два с половиной человека" в 2011 году.

Эшли Джадд

После Миры Сорвино из-за отказа от сексуальных домогательств со стороны Харви Вайнштейна в черном списке Голливуда оказалась и Эшли Джадд. В декабре 2017 года режиссер Питер Джексон подтвердил, что Вайнштейн намеренно очернил Джадд, заявив ему во время кастинга для трилогии "Властелин колец", что Эшли "сложна в сотрудничестве" и с ней лучше не работать "любой ценой". Это стало причиной, почему Джексон вычеркнул ее из списка возможных претендентов на роль.

Эшли Джадд (фото: instagram.com/ashley_judd)

В мае 2018 года Эшли Джадд подала иск против Вайнштейна, обвинив его в клевете. Она утверждала, что распространенные им ложные заявления негативно повлияли на ее карьеру и значительно ограничили ее возможности работать в индустрии.

Роуз Макгоуэн

Роуз Макоуэн, наиболее известная по роли в сериале WB "Зачарованные", также заявила, что Харви Вайнштейн включил ее в черный список Голливуда. Актриса утверждала, что в конце 90-х он совершил над ней насилие, после чего, вместо судебных действий, она заключила с ним мировое соглашение на сумму 100 000 долларов. Однако этот инцидент, по ее словам, стал причиной того, что ее карьера потерпела серьезный удар.

Роуз Макгоуэн (фото: instagram.com/rosemcgowan)

Режиссер Роберт Родригес пытался помочь актрисе вернуться в индустрию, предложив ей роль в своем фильме "Райндхаус", который создавался под эгидой Weinstein Company. Несмотря на высокую оценку критиков, лента провалилась в прокате. Макгоуэн считает, что это произошло из-за того, что Вайнштейн намеренно "похоронил" проект, тем самым не дав ей шанс возобновить карьеру.

Кэтрин Хейгл

Кэтрин Хейгл была одной из самых востребованных актрис, но сейчас все иначе. Существуют слухи, что она имеет сложный характер на съемочной площадке. По словам инсайдеров, которые работали над фильмом "Жизнь, какая она есть", ее поведение было проблемным, и многие описывали его как боль.

Кэтрин Хейгл (фото: instagram.com/katherineheigl)

"У нее есть большие требования кинозвезды - хочет все самое лучшее. Ее репутация настолько плохая, что многие люди в Голливуде даже не рассматривают ее на роли - она этого не стоит. Еще неизвестно, сможет ли Кэтрин действительно восстановить свою репутацию", - описывали Кэтрин ее коллеги.