7 зірок, які боролися з залежністю і перемогли

Зірки, яких ми бачимо на екранах, часто здаються нам прикладом успіху, розкоші та безтурботного життя. Проте за блиском слави нерідко ховаються важкі випробування, зокрема й боротьба із залежностями. Алкоголь став серйозним викликом для Емінема, Демі Ловато та ще багатьох відомих особистостей, але ці знаменитості знайшли в собі сили подолати його.

Роберт Дауні-молодший

Роберт Дауні-молодший, один із найзнаковіших акторів Голлівуду, свого часу зіткнувся з серйозними проблемами залежності. Ще в молодості він почав вживати наркотики, що призвело до численних арештів і проходження курсів реабілітації наприкінці 1990-х і на початку 2000-х.

Останній арешт у 2003 році став переломним моментом в його житті. Дауні прийняв рішення кардинально змінити себе: він почав займатися йогою, регулярно відвідувати терапевтичні сесії та повністю зосередився на роботі.

Завдяки підтримці рідних і близьких актору вдалося побороти залежність і відродити свою кар’єру. Сьогодні він відомий у всьому світі, зокрема завдяки ролі Тоні Старка, або Залізної людини, у фільмах кінематографічного всесвіту Marvel.

Роберт Дауні-молодший (фото: instagram.com/robertdowneyjr)

Демі Ловато

Демі Ловато неодноразово ділилися своєю історією боротьби із залежністю, психічними розладами та порушеннями харчової поведінки. Уперше співачка й акторка звернулася до реабілітаційного центру у 2010 році, але її шлях до одужання виявився непростим - у наступні роки Демі продовжувала боротися зі зловживанням психоактивними речовинами.

Після майже фатального передозування у 2018 році Ловато вирішила докорінно змінити своє життя. Вона присвятила себе одужанню та відкрито говорять про свій досвід, використовуючи свою платформу для того, щоб привернути увагу до проблем психічного здоров’я, залежностей і важливості самоприйняття та любові до себе.

Демі Ловато (фото: instagram.com/ddlovato​​​​​​​)

Емінем

Маршалл Метерс, відомий у світі як Емінем, пройшов шлях до вершини реп-індустрії, проте його успіх супроводжувався серйозними викликами. Артист відверто розповідав про свою залежність від рецептурних препаратів, яка мало не стала фатальною у 2007 році.

Після успішного проходження реабілітації він підтримує тверезість з 2008 року, зосередивши увагу на творчості та своїй родині. Відкритість Емінема щодо його боротьби не лише допомогла подолати стигматизацію залежності, а й надихнула багатьох звернутися по допомогу.

Емінем​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Елтон Джон

Сер Елтон Джон, всесвітньо відомий музикант і виконавець, протягом ранніх етапів своєї кар’єри стикався з серйозними проблемами через наркотичну та алкогольну залежність. У 1980-х роках він зрозумів, що досяг критичної точки, і вирішив звернутися за професійною допомогою.

Відтоді зіркр зберігає тверезість вже понад тридцять років, вважаючи цей крок ключовим у своєму життєвому та творчому успіху. Своїм досвідом він надихає інших, заснувавши Фонд боротьби зі СНІДом Елтона Джона та активно працюючи над підвищенням обізнаності щодо залежності та важливості психічного здоров’я.

Елтон Джон (фото: instagram.com/eltonjohn)

Дрю Беррімор

Акторка Дрю Беррімор зіткнулася із залежністю у надзвичайно ранньому віці. Як дитина-зірка, вона почала вживати алкоголь і наркотики, що призвело до численних періодів реабілітації та емансипації від батьків, коли їй було лише чотирнадцять років.

З того часу Беррімор докорінно змінила своє життя, залишаючись тверезою та досягаючи значних успіхів у професійній діяльності й особистому житті. Сьогодні вона надихає інших, хто зіштовхнувся із залежністю, демонструючи, що можливо подолати труднощі та побудувати нове майбутнє.

Дрю Беррімор (фото: instagram.com/drewbarrymore​​​​​​​)

Семюел Л. Джексон

Зірка Голлівуду Семюел Л. Джексон тривалий час боровся із залежністю від наркотиків і алкоголю. Критичний момент настав на початку 1990-х, коли його дружина та донька виявили його непритомним через передозування.

Після цього випадку Джексон пройшов курс реабілітації й з того часу залишається тверезим. Він приписує своє одужання успіху, якого досяг у кіноіндустрії, зокрема завдяки культовій ролі Джулса у фільмі "Кримінальне чтиво". Сьогодні актор є прикладом для тих, хто прагне подолати залежність і змінити своє життя на краще.

Семюел Л. Джексон (фото: instagram.com/samuelljackson​​​​​​​)

Келлі Осборн

Відома співачка Келлі Осборн вперше зіткнулася з залежністю від рецептурних ліків у підлітковому віці. З часом ця проблема загострилася, і протягом своїх 20 років вона неодноразово проходила реабілітацію.

Переломним моментом для Келлі стало повідомлення про діагноз розсіяного склерозу у її брата Джека в 2012 році. Після цього вона вирішила назавжди залишатися тверезою.

Келлі Осборн (фото: instagram.com/kellyosbourne​​​​​​​)