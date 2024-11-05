7 зірок, які відмовилися цілуватися на знімальному майданчику
Не всі екранні поцілунки трапляються так легко, як може здатися глядачам. Деякі знаменитості мають особисті межі або вагомі причини, через які уникають романтичних сцен навіть перед камерою. І хоч у кінематографі такі моменти часто виглядають природно, бувають випадки, коли актори просто кажуть "ні" екранному поцілунку.
Про кого йде мова - дізнайтеся у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
Ліндсі Лохан
Ліндсі Лохан і Чарлі Шин знялися разом у комедійному хорорі "Дуже страшне кіно 5", що вийшов у 2013 році. Згідно з сюжетом, між їхніми персонажами повинен був відбутися поцілунок, однак Ліндсі рішуче відмовилася. Причиною цього стали скандали навколо Шина, через які актриса не бажала підходити до нього ближче, ніж на пів метра.
У підсумку, для сцени поцілунку задіяли дублерку, проте переписувати інші постільні моменти не стали. Врешті, через відмову Лохан, деякі з цих сцен так і не потрапили до фінальної версії фільму.
Ліндсі Лохан і Чарлі Шин (фото: Кіноріум)
Бред Пітт
Під час зйомок фільму "Загадкова історія Бенджаміна Баттона" Бред Пітт відмовився від сцени з поцілунком із Кейт Бланшетт. Як з'ясувалося пізніше, причиною була його обережність щодо реакції Анджеліни Джолі, яку він добре знав і хотів уникнути можливих конфліктів. Однак режисер Девід Фінчер був незадоволений цим рішенням і переконав Пітта погодитися на кілька сцен із близькістю.
Бред Пітт і Кейт Бланшетт (фото: Кіноріум)
Вілл Сміт
У 1993 році початківцю Віллу Сміту випала можливість зіграти у фільмі "Шість ступенів відчуження", де його персонаж був геєм і за сюжетом мав поцілувати іншого чоловіка. Однак Сміт вирішив уникнути сцени поцілунку після поради від свого колеги Дензела Вашингтона, який застерігав його від участі в подібних епізодах. У результаті, сцену зняли під таким кутом, щоб виглядало, наче герої справді цілуються, хоча цього насправді не відбулося.
Вілл Сміт (фото: instagram.com/willsmith)
Дензел Вашингтон
У 1993 році під час зйомок фільму "Справа про пеліканів" Дензел Вашингтон працював разом із Джулією Робертс. Багато чоловіків мріяли про можливість поцілувати секс-символа 90-х, але сам Дензел не поділяв цього бажання. Актор відмовився від сцени поцілунку з Робертс, пояснюючи своє рішення тим, що не хотів засмучувати своїх шанувальниць, які були переважно темношкірими, і становили основну частину його фан-бази.
Дензел Вашингтон і Джулія Робертс (фото: Кіноріум)
Кірк Кемерон
Після весілля з Челсі Ноубл Кірк Кемерон заявив, що не буде цілувати інших жінок - навіть у рамках роботи. Цей принцип він не порушив і на зйомках драми "Вогнетривкий" у 2008 році, де його персонаж мав поцілувати героїню. Щоб уникнути сцени з іншою актрисою, творці фільму запросили Челсі на знімальний майданчик, загримували її під героїню, і в сцені поцілунку Кірк цілував власну дружину. Все відбувалося в напівтемряві, тож для глядачів підміна залишилася непомітною.
Кірк Кемерон і Ерін Беті (фото: Кіноріум)
Різ Уізерспун
Здається, хто б міг відмовитися від поцілунку з Робертом Паттінсоном? Але такі випадки існують. Під час зйомок романтичної драми "Води слонам!" Різ Візерспун вирішила триматися на відстані від свого колеги. Це не мало нічого спільного з антипатією до актора - причиною став серйозний вірус, яким Паттінсон заразив майже всю знімальну групу. Щоб уникнути захворювання, Різ воліла уникати близьких контактів з Робертом.
Різ Уізерспун і Роберт Паттінсон (фото: Кіноріум)
Майлз Теллер
Майз Теллер і Шейлін Вудлі зустрілися на зйомках фільму "Захоплюючий час" у 2013 році. Коли дійшло до сцени поцілунку, Майз несподівано відмовився цілувати свою партнерку, пояснюючи це неприємним запахом з її рота. Шейлін була великою прихильницею корейської кухні, зокрема специфічних пряних приправ, які не подобалися Теллеру.
Проте режисер вирішив цю проблему і запропонував Шейлін перед кожною спільною сценою вживати кілька м'ятних цукерок. Завдяки цій простій ідеї, "Захоплюючий час" зрештою отримав номінацію на премію MTV в категорії "Найкращий поцілунок".
Майлз Теллер і Шейлін Вудлі (фото: Кіноріум)
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