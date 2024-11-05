7 звезд, отказавшихся целоваться на съемочной площадке
Не все экранные поцелуи случаются так легко, как может показаться зрителям. Некоторые знаменитости имеют личные границы или веские причины, по которым избегают романтических сцен даже перед камерой. И хотя в кинематографе такие моменты часто выглядят естественно, бывают случаи, когда актеры просто говорят "нет" экранному поцелую.
О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Линдси Лохан
Линдси Лохан и Чарли Шин снялись вместе в комедийном хорроре "Очень страшное кино 5", вышедшем в 2013 году. Согласно сюжету, между их персонажами должен был состояться поцелуй, однако Линдси решительно отказалась. Причиной этому стали скандалы вокруг Шина, из-за которых актриса не желала подходить к нему ближе, чем на полметра.
В итоге, для сцены поцелуя задействовали дублершу, однако переписывать другие постельные моменты не стали. В конце концов, из-за отказа Лохан, некоторые из этих сцен так и не попали в финальную версию фильма.
Линдси Лохан и Чарли Шин (фото: Кинориум)
Брэд Питт
Во время съемок фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона" Брэд Питт отказался от сцены с поцелуем из Кейт Бланшетт. Как выяснилось позже, причиной была его осторожность по поводу реакции Анджелины Джоли, которую он хорошо знал и хотел избежать возможных конфликтов. Однако режиссер Дэвид Финчер был недоволен этим решением и убедил Питта согласиться на несколько сцен с близостью.
Брэд Питт и Кейт Бланшетт (фото: Кинориум)
Уилл Смит
В 1993 году начинающему Уиллу Смиту представилась возможность сыграть в фильме "Шесть степеней отчуждения", где его персонаж был геем и по сюжету должен был поцеловать другого мужчину. Однако Смит решил избежать сцены поцелуя после совета от своего коллеги Дензела Вашингтона, предостерегавшего его от участия в подобных эпизодах. В результате сцену сняли под таким углом, чтобы выглядело, будто герои действительно целуются, хотя этого действительно не произошло.
Уилл Смит (фото: instagram.com/willsmith)
Дензел Вашингтон
В 1993 году во время съемок фильма "Дело о пеликанах" Дензел Вашингтон работал вместе с Джулией Робертс. Многие мужчины мечтали о возможности поцеловать секс-символ 90-х, но сам Дензел не разделял этого желания. Актер отказался от сцены поцелуя с Робертсом, объясняя свое решение тем, что не хотел огорчать своих поклонниц, которые были преимущественно темнокожими, и составляли основную часть его фан-базы.
Дензел Вашингтон и Джулия Робертс (фото: Кинориум)
Кирк Кэмерон
После свадьбы с Челси Ноубл Кирк Кэмерон заявил, что не будет целовать других женщин - даже в рамках работы. Этот принцип он не нарушил и на съемках драмы "Огнеупорный" в 2008 году, где его персонаж должен был поцеловать героиню. Чтобы избежать сцены с другой актрисой, создатели фильма пригласили Челси на съемочную площадку, загремили ее под героиню, и в сцене поцелуя Кирк целовал свою жену. Все происходило в полумраке, поэтому для зрителей подмена осталась незаметной.
Кирк Кэмерон и Эрин Бетти (фото: Кинориум)
Риз Уизерспун
Кажется, кто мог отказаться от поцелуя с Робертом Паттинсоном? Но такие случаи есть. Во время съемок романтической драмы "Воды слонам!" Риз Уизерспун решила держаться на расстоянии от своего коллеги. Это не имело ничего общего с антипатией к актеру - причиной стал серьезный вирус, которым Паттинсон заразил почти всю съемочную группу. Чтобы избежать заболевания, Риз предпочитала избегать близких контактов с Робертом.
Риз Уизерспун и Роберт Паттинсон (фото: Кинориум)
Майлз Теллер
Майз Теллер и Шейлин Вудли встретились на съемках фильма "Увлекательное время" в 2013 году. Когда дошло до сцены поцелуя, Майз неожиданно отказался целовать свою партнершу, объясняя это неприятным запахом изо рта. Шейлин была большой поклонницей корейской кухни, в частности специфических пряных приправ, которые не нравились Теллеру.
Однако режиссер решил эту проблему и предложил Шейлину перед каждой общей сценой употреблять несколько мятных конфет. Благодаря этой простой идее, "Захватывающее время" получил номинацию на премию MTV в категории "Лучший поцелуй".
Майлз Теллер и Шейлин Вудли (фото: Кинориум)
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