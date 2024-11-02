7 зірок, які припинили спілкування з батьками

Анджеліна Джолі не спілкується з батьком

Дитинство Анджеліни Джолі було далеко не безтурботним. Її батьки, актори Маршелін Бертран та Джон Войт, розлучилися, коли муйбутній зірці виповнився лише рік. Ця ситуація, навпаки, сприяла кар'єрному злету Войта: вже через рік він отримав "Оскар" за роль у фільмі "Повернення додому".

Натомість її матері довелося відкласти свої амбіції, аби самостійно виховувати двох дітей - Анджеліну та її старшого брата Джеймса. Джолі мала неприязнь до батька і вирішила відмовитися від прізвища Войт, обравши своє друге ім'я Джолі.

Анджеліна Джолі (фото: Getty Images)

Коли вона стала відомою, то зробила лише одну спробу налагодити стосунки, запросивши Войта зіграти її батька у фільмі "Лара Крофт - розкрадачка гробниць". Однак це обернулося публічним скандалом, коли він назвав її "психічно нестабільною". Відтоді акторка вирішила остаточно відмовитися від примирення з ним, навіть не запросивши Войта на своє весілля з Бредом Піттом.

Джон Войт (фото: Вікіпедія)

Кейт Хадсон не спілкується з біологічним батьком

Цього літа актор Білл Хадсон, біологічний батько акторів Кейт Хадсон та Олівера Хадсона, дав резонансне інтерв'ю для видання Daily Mail, де заявив, що остаточно відмовляється від своїх дітей. Поштовхом для такої заяви стало фото, яке Кейт та Олівер виклали в Instagram на День батька, привітавши свого вітчима Курта Рассела, якого вони вважають своїм справжнім батьком.

Після розлучення Голді Хоун і Білла в 1983 році саме Курт став опорою для Кейт і Олівера, повністю взявши на себе їхнє виховання.

Кейт Хадсон (фото: instagram.com/katehudson​​​​​​​)

Дженніфер Еністон не спілкується з матір'ю

Дженніфер припинила спілкування з матір’ю після того, як Ненсі Доу видала книгу, де розкрила особисті подробиці життя своєї доньки. Актриса не раз зізнавалася, що в дитинстві мала непрості стосунки із матір’ю, яка мала успішну кар'єру моделі: "Я не знала більш вимогливої людини, ніж вона. З малих років Ненсі називала мене невдячною, некрасивою, повною, незграбною. "У тебе надто маленькі та близько розташовані очі, надмірно широке обличчя й огидні губи від батька!" - це все, що я чула від неї!".

Дженніфер Еністон (фото: instagram.com/jenniferaniston​​​​​​​)

Бейонсе не спілкується із батьком

Меттью Ноулз, батько Бейонсе та Соланж, у 2011 році після тридцяти років шлюбу зрадив дружині Тіні з актрисою Олександрою Райт. Тіна одразу подала на розлучення, а Бейонсе припинила співпрацю з батьком як зі своїм менеджером. Через три роки Меттью знову одружився, але його доньки не приїхали на весілля.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce​​​​​​​)

Холлі Беррі не спілкується з батьком

Акторка не підтримує стосунки ні з батьком Джеромом Беррі, ні з одним із членів його родини. Холлі звинувачує чоловіка в тому, що він не брав участі в її вихованні, що згодом негативно вплинуло на її стосунки з чоловіками.

Холлі Беррі (фото: instagram.com/halleberry​​​​​​​)

Ліндсі Лохан у сварці з батьками

Мати Ліндсі Лохан, Діна, яка також була її менеджеркою, ніколи не втрачала можливості заробити на славі дочки. Коли Ліндсі подорослішала і почала здійснювати помилки на публіці, Діна не давала поради, а разом із донькою відвідувала вечірки, при цьому і сама мала проблеми з алкоголем і законом. Це не завадило їй і далі використовувати скандальну популярність Ліндсі у своїх цілях.

Діна планувала випустити книгу, де розповіла б усі деталі життя Ліндсі, а коли п'ять років тому Лохан за рішенням суду носила контрольний браслет, мати погодилася зніматися в реаліті-шоу разом із нею.

Батько зірки Майкл Лохан також не відставав - він продав запис телефонної розмови з дочкою одному з таблоїдів. Це пояснює, чому акторка вже давно намагається уникати зустрічей з рідними.

Ліндсі Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan​​​​​​​)

Емінем не спілкується з мамою

У 1999 році мати Емінема Дебора Метерс подала на нього до суду з вимогою компенсації в 10 мільйонів доларів через пісню з альбому "The Slim Shady LP", де репер назвав її "бродяжкою, алкоголічкою та наркоманкою".

Хоча слова виконавця були різкими, наклепом їх не можна назвати. Дебора народила його у 17 років після того, як батько покинув сім’ю, і разом із сином мандрувала країною в пошуках кращого життя та заробітку.

Дитинство репера було далеко не безтурботним, і, ставши відомим, він припинив спілкування з матір'ю, виплескуючи свою образу у текстах. Попри судовий позов, Дебора часто розповідає журналістам про свої переживання щодо сина і все ще сподівається відновити з ним стосунки.

Емінем (фото: Вікіпедія)