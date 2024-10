5 зіркових пар, які залишилися разом після скандалу про зраду

Королева поп-музики Бейонсе і репер відкрито говорили про тему невірності у своїх особистих альбомах Lemonade і 4:44, але лише в інтерв’ю для журналу The New York Times T Magazine у 2017 році Джей-Зі вперше прямо зізнався у зраді дружині. Він зазначив: "Найважче - бачити біль на обличчі людини, якому ти це спричинив, а потім зіткнутися з власними почуттями".

Бейонсе і Джей Зі (фото: instagram.com/beyonce)

Музикант опинився в центрі уваги, коли модель з Instagram Самнер Стро заявила, що у них був роман незабаром після оголошення про третю вагітність його дружини.

Втім, Левін заперечив факт зради Бехаті Прінслоо в заяві на своїх сторінках у соцмережах.

"Я поводився недоречно, спілкуючись з кимось іншим, окрім своєї дружини, і це було фліртом. У мене не було роману, але я перейшов межу, і в деяких випадках це було недопустимим. Я вжив заходів, щоб виправити ситуацію та налагодити стосунки в родині", - написав фронтмен Maroon 5 у своєму Instagram Story у вересні 2022 року.

Він додав: "Найважливіше для мене в цьому житті - це моя дружина і моя сім'я. Бути таким наївним і безглуздим, щоб поставити це під загрозу, було найбільшою помилкою мого життя. Я більше ніколи не зроблю цього. Я повністю визнаю свою відповідальність, і ми пройдемо через це разом".

Адам Левін і Бехаті Прінслу (фото: instagram.com/adamlevine)

Зірка "Клівленд Кавальєрс" зраджував Хлої Кардашьян з кількома жінками, і ця інформація стала публічною буквально за кілька днів до народження їхньої доньки Тру у квітні 2018 року. Незважаючи на це, пара вирішила продовжувати стосунки.

Кардашьян пояснила своє рішення в Twitter, коли один із користувачів критикував її за те, що вона залишилася з Томпсоном: "Ви не знаєте, що відбувається в нашій родині або скільки зусиль потрібно для того, щоб просто співіснувати", - написала вона. "Я пишаюся своєю стійкістю і сподіваюся, що ви так само поважаєте інших людей, які проходили через подібне".

Проте в лютому 2019 року Кардашьян і Томпсон розійшлися після того, як його застали на зраді з найкращою подругою Кайлі Дженнер, Джордин Вудс. Тоді джерела повідомили, що Хлої була шокована, оскільки любила Вудс. У серпні 2020 року стало відомо, що пара знову разом.

Хлої Кардашьян і Трістан Томпсон (фото: instagram.com/khloekardashian​​​​​​​)

Однак у червні 2021-го джерела підтвердили, що Хлої та Трістан знову розійшлися. За словами інсайдера, між ними не було великого конфлікту, просто їхні стосунки не склалися. Вони залишилися в дружніх стосунках та продовжили спільно виховувати дочку.

Наприкінці 2021 року пара остаточно розлучилася після того, як стало відомо, що Томпсон став батьком сина від Маралі Ніколс у той час, коли з Кардашьян вже проходив процес сурогатного материнства.

Син Ніколса, Тео, народився у грудні 2021 року, а син Татум, якого виносила сурогатна мати для Хлої та Трістана, народився у липні 2022 року.

У жовтні 2020 року зірка серіалу "Афера" опинився в центрі уваги, коли його помітили за поцілунком з Лілі Джеймс, його партнеркою по фільму "У гонитві за коханням", попри те, що він був одружений з Фіцджеральд.

Пара була сфотографована в Римі, коли вони демонстрували почуття на людях, каталися на скутері та вечеряли разом в одному з місцевих ресторанів. Наступного дня Вест і Фіцджеральд показали єдність, позуючи для фотографів біля свого будинку в Англії і навіть обмінялися поцілунком.

Подружжя тоді заявило: "Наш шлюб міцний, і ми досі разом", подякувавши журналістам за увагу.

No bandwidth enough for this story in which THE AFFAIR (irony not lost on me) star Dominic West was caught kissing another woman so he + his wife held a press conf outside their home where they posed for photogs & placed this hand-signed note declaring they are still together. pic.twitter.com/j6NvVcLgkf