7 звезд, которые прекратили общение с родителями

Анджелина Джоли не общается с отцом

Детство Анджелины Джоли было далеко не беззаботным. Ее родители, актеры Маршелин Бертран и Джон Войт, развелись, когда будущей звезде исполнился всего год. Эта ситуация, напротив, способствовала карьерному взлету Войта: уже через год он получил "Оскар" за роль в фильме "Возвращение домой".

Ее матери пришлось отложить свои амбиции, чтобы самостоятельно воспитывать двоих детей - Анджелину и ее старшего брата Джеймса. У Джоли была неприязнь к отцу и решила отказаться от фамилии Войт, выбрав свое второе имя Джоли.

Анджелина Джоли (фото: Getty Images)

Когда она стала известна, то сделала лишь одну попытку наладить отношения, пригласив Войта сыграть ее отца в фильме "Лара Крофт - расхитительница гробниц". Однако это обернулось публичным скандалом, когда он назвал ее "психически нестабильной". С тех пор актриса решила окончательно отказаться от примирения с ним, даже не пригласив Войта на свою свадьбу с Брэдом Питтом.

Джон Войт (фото: Википедия)

Кейт Хадсон не общается с биологическим отцом

Этим летом актер Билл Хадсон, биологический отец актеров Кейт Хадсон и Оливера Хадсона, дал резонансное интервью Daily Mail, где заявил, что окончательно отказывается от своих детей. Толчком для такого заявления стало фото, которое Кейт и Оливер выложили в Instagram в День отца, поздравив своего отчима Курта Рассела, которого они считают своим настоящим отцом.

После развода Голди Хоун и Билла в 1983 году именно Курт стал опорой для Кейт и Оливера, полностью взяв на себя воспитание.

Кейт Хадсон (фото: instagram.com/katehudson​​)

Дженнифер Энистон не общается с матерью

Дженнифер прекратила общение с матерью после того, как Нэнси Доу издала книгу, где раскрыла личные подробности жизни своей дочери. Актриса не раз признавалась, что в детстве имела непростые отношения с матерью, которая имела успешную карьеру модели: "Я не знала более требовательного человека, чем она. С малых лет Нэнси называла меня неблагодарной, некрасивой, полной, неловкой". У тебя слишком маленькие и близко расположенные глаза, чрезмерно широкое лицо и отвратительные губы от отца!" - это все, что я слышала от нее!"

Дженнифер Энистон (фото: instagram.com/jenniferaniston​​)

Бейонсе не общается с отцом

Мэттью Ноулз, отец Бейонсе и Соланж, в 2011 году после тридцати лет брака изменил жене Тине с актрисой Александрой Райт. Тина сразу подала на развод, а Бейонсе прекратила сотрудничество с отцом как со своим менеджером. Через три года Мэттью снова женился, но его дочери не приехали на свадьбу.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce​​)

Холли Берри не общается с отцом

Актриса не поддерживает отношения ни с отцом Джеромом Берри, ни с одним из членов его семьи. Холли обвиняет мужчину в том, что он не участвовал в ее воспитании, что впоследствии негативно повлияло на ее отношения с мужчинами.

Холли Берри (фото: instagram.com/halleberry)

Линдси Лохан в ссоре с родителями

Мать Линдси Лохан, Дина, которая также была ее менеджером, никогда не упускала возможности заработать на славе дочери. Когда Линдси повзрослела и начала совершать ошибки на публике, Дина не давала совета, а вместе с дочерью посещала вечеринки, при этом и сама имела проблемы с алкоголем и законом. Это не помешало ей и дальше использовать скандальную популярность Линдси в своих целях.

Дина планировала выпустить книгу, где бы рассказала все детали жизни Линдси, а когда пять лет назад Лохан по решению суда носила контрольный браслет, мать согласилась сниматься в реалити-шоу вместе с ней.

Отец звезды Майкл Лохан тоже не отставал - он продал запись телефонного разговора с дочерью одному из таблоидов. Это объясняет, почему актриса уже давно пытается избегать встреч с родными.

Линдси Лохан (фото: instagram.com/lindsaylohan​​)

Эминем не общается с мамой

В 1999 году мать Эминема Дебора Метерс подала на него в суд с требованием компенсации в 10 миллионов долларов из-за песни из альбома "The Slim Shady LP", где рэпер назвал ее "бродяжкой, алкоголичкой и наркоманкой".

Хотя слова исполнителя были резкими, клеветой их нельзя назвать. Дебора родила его в 17 лет после того, как отец покинул семью, и вместе с сыном путешествовала по стране в поисках лучшей жизни и заработка.

Детство рэпера было далеко не беззаботным, и, став известным, он прекратил общение с матерью, выплескивая свое оскорбление в текстах. Несмотря на судебный иск, Дебора часто рассказывает журналистам о своих переживаниях относительно сына и все еще надеется возобновить с ним отношения.

Эминем (фото: Википедия)