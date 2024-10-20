7 звезд Голливуда, усыновивших детей

Многие звезды Голливуда не только покоряют мир своим талантом, но и поражают личными поступками. Усыновление детей - это один из таких благородных шагов, на которые решаются знаменитости, чтобы подарить детям новый дом и любовь.

Мадонна

Мадонна является биологической матерью Лурдес Леон и Рокко Ричи, но также усыновила четырех детей из Малави.

В 2006 году певица приняла в свою семью Дэвида Банду, а в 2009 году - Мерси Джеймс. В 2017 году к ним присоединились четырехлетние близнецы Эстер и Стелла.

После завершения процесса усыновления близнецов, Мадонна поделилась трогательной фотографией, на которой держит их за руки, и написала: "Я официально могу подтвердить, что процесс усыновления завершен, и эти две сестры-близнецы из Малави стали частью нашей семьи. Я безгранично благодарна всем, кто помог осуществить это, и прошу медиа уважать нашу конфиденциальность в это переходное время".

Мадонна с детьми (фото: instagram.com/madonna)

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли, несомненно, одна из самых известных приемных родителей в мире. Она воспитывает троих усыновленных детей из шести: Мэддокса, Пакса, Захару, Шайло, Нокса и Вивьен.

Первого своего сына, Мэддокса, она усыновила в Камбодже в 2002 году. Позже, в 2005 году, Джоли приняла в свою семью Захару из Эфиопии, а в 2007 году - Пакса из Вьетнама.

Кроме этого, у нее также есть трое биологических детей: Шайло и близнецы Нокс и Вивьен, которых она родила в отношениях с бывшим мужем Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли с детьми (фото: Getty Images)

Том Круз и Николь Кидман

Том Круз и Николь Кидман, которые были вместе с 1990 по 2001 год, усыновили двоих детей - Изабеллу и Коннора - из-за трудностей с зачатием. Белла стала частью их семьи в 1992 году, а Коннор присоединился в 1995 году.

Хотя брак между Николь и Томом закончился более двадцати лет назад, Круз сохраняет тесную связь со своими детьми, выросшими в Церкви сайентологии.

Том Круз с приемными детьми (фото: instagram.com/officialdbrooks55)

Николь, как полагают, не имеет частых контактов с Беллой и Коннором, но актриса, которая воспитывает двух дочерей с нынешним мужем Китом Урбаном, неоднократно подчеркивала силу родительской любви. Она отмечала, что независимо от выбора детей ее поддержка остается безусловной.

"Я являюсь примером толерантности, и я убеждена, что, независимо от действий вашего ребенка, он должен чувствовать любовь и знать, что он всегда есть. Я открыта к этому", - сказала Кидман.

Николь Кидман (фото: instagram.com/nicolekidman)

Хью Джекман

Хью Джекман и его бывшая жена Деборра-Ли Фернесс столкнулись с двумя выкидышами в начале своего брака, но это не помешало им построить семью. Впоследствии разошедшаяся пара усыновила сына Оскара в 2000 году и дочь Аву в 2005 году в США, после сложного процесса усыновления в Австралии.

"С момента, как мы начали процесс усыновления, все страхи исчезли, - поделился Джекман из Herald Sun в 2011 году. - Я не вижу их как усыновленных - они просто наши дети".

Эта тема особенно близка для них, ведь Деборра основала организацию Adopt Change в 2008 году, чтобы облегчить процесс усыновления в Австралии.

Хью Джекман (фото: instagram.com/thehughjackman​​)

Сандра Буллок

Сандра Буллок стала счастливой матерью двоих детей после того, как в 2010 году усыновила сына Луиса, а несколько лет спустя в их семье появилась и его сестра Лейла.

"Когда я смотрю на Лейлу, я абсолютно уверена, что ее место было именно здесь. Могу с уверенностью сказать, что эти дети пришли в мою жизнь в самый подходящий момент", - поделилась актриса в интервью HELLO! в 2015 году.

Сандра Буллок с Лейлой (фото: скриншот с видео)

Шарлиз Терон

Двое детей известной актрисы Шарлиз Терон, Джексон и Август, были усыновлены с разницей в три года - в 2012 и 2015 годах.

Несмотря на то, что она пытается сохранять свою личную жизнь подальше от публики, в 2019 году Шарлиз поделилась трогательным фото своего старшего ребенка в красном платье на Instagram.

Объясняя выбор Джексона, она отметила: "Да, я тоже когда-то думала, что она мальчик. Но однажды, когда ей было три года, она посмотрела на меня и сказала: "Я не мальчик!" Так что теперь у меня две прекрасные дочери, и, как и каждый отец, я хочу их защитить и помочь им развиваться".

Шарлиз Терон с дочерьми (слева) (фото: instagram.com/charlizeafrica​​)