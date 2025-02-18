6 звезд Голливуда, которые едва не умерли на съемочной площадке

Голливудские фильмы часто поражают масштабными трюками и опасными сценами, но за кадром актерам нередко приходится рисковать собственной жизнью. Даже с лучшими каскадерами и продуманными мерами безопасности съемочные площадки могут стать местом настоящей опасности.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о знаменитостях, которые едва не погибли во время работы над фильмами.

Айла Фишер

Айла Фишер пережила настоящую панику во время съемок трюка для фильма "Иллюзия обмана" (2013). Исполняя роль эскаполога в картине Луиса Летерье об ограблении, ее персонаж, Хэнли Ривз, должен был освободиться от оков, погрузившись в резервуар с водой.

Однако, когда Айла начала выполнять подводный трюк, она поняла, что ее кандалы запутались, не давая возможности нажать кнопку безопасности, которая бы опорожнила резервуар. Некоторые члены команды считали, что актриса просто хорошо играет свою роль. Кадр из фильма "Иллюзия обмана"

"У них был парень вне камеры, но он находился далеко с баллоном кислорода... К тому моменту, как я поняла, что не могу вынырнуть и поманила его, я уже почти не имела воздуха", - рассказывала актриса.

"К счастью, мне удалось освободиться, сохранить спокойствие и выбраться до того, как ситуация стала еще страшнее", - добавила она.

Кейт Уинслет

Кейт Уинслет подробно рассказывала о своих испытаниях во время съемок Титаника (1997). Несмотря на то, что фильм получил 11 премий "Оскар", актриса едва не утонула, простудилась и переболела гриппом.

В разговоре с The Los Angeles Times в 1999 году она вспомнила, как вместе с Леонардо Ди Каприо снималась в сцене, где Джек и Роуз оказались в ловушке за закрытыми воротами затопленного корабля. Кадр из фильма "Титаник"

"Когда сцена закончилась, мы с Лео начали выходить, но я поняла, что мой плащ зацепился за ворота, не давая мне выбраться. Мне пришлось вырываться из него, чтобы освободиться. Я едва не задохнулась. А Джим (режиссер Джеймс Кэмерон) просто сказал: "Хорошо, давай еще раз". Я не хотела выглядеть слабой, поэтому не жаловалась", - делилась звезда.

"Я знал, что Кейт достаточно стойкая - она никогда не говорила мне, что хочет прекратить. Только через 10 минут я понял, что она действительно была напугана", - признался Кэмерон.

Джейсон Стэтхэм

Джейсон Стэтхэм избежал серьезной аварии на съемках "Неудержимых-3" (2014). Актер, выполняющий собственные трюки, работал в Болгарии, когда произошла техническая неисправность, шокировавшая всю съемочную группу.

В одной из сцен его персонаж управлял грузовиком, который должен был остановиться у пирса. Но во время пробного дубля отказали тормоза, и машина вместе со Стэтхэмом сорвалась в Черное море с высоты 18 метров. Кадр из фильма "Неудержимые-3"

К счастью, Джейсон - бывший профессиональный дайвер - смог выбраться из кабины и доплыть до поверхности. После этого он просто переоделся и продолжил съемки.

"Этот случай изменил мое отношение к жизни. С того дня я гораздо больше ценю возможность ходить по земле", - признался он.

Аарон Пол

Аарон Пол едва не погиб во время съемок первого сезона "Во все тяжкие" в 2008 году. Кадр из фильма "Во все тяжкие"

Во время съемок шестого эпизода актер решил изменить свое положение в сцене. Это решение спасло ему жизнь - через несколько секунд после этого на место, где он только что стоял, обвалился тяжелый камень с крыши фургона.

Джеки Чан

Джеки Чан, которого считают одним из величайших мастеров боевых искусств в кино, не раз рисковал жизнью на съемочной площадке. Но в 1986 году во время работы над "Доспехами бога" он получил одну из самых серьезных травм.

Актер должен был прыгнуть со скалы на дерево, и хотя первый дубль удался, он решил повторить трюк. На этот раз что-то пошло не так - Джеки упал с высоты, ударился головой о камень и получил тяжелую черепно-мозговую травму. Кадр из фильма "Доспехи бога"

Его срочно прооперировали, и, к счастью, он выжил. Однако до сих пор актер имеет отверстие в черепе, которое закрывает специальной пластиковой пластинкой.

Дилан О'Брайен

Дилан О'Брайен пережил ужасную аварию во время съемок "Бегущий по лабиринту: Лекарство от смерти" (2016).

Актер выполнял трюк, когда его должны были вытащить из одного автомобиля, но другое транспортное средство неожиданно сбило его. Кадр из фильма "Бегущий по лабиринту: Лекарство от смерти"

В результате аварии Дилан получил сотрясение мозга, переломы лица и черепно-мозговую травму. Ему понадобилась реконструктивная операция, а съемки фильма пришлось отложить на полгода.

"Мне было очень тяжело. Я всегда работал без перерывов, а после этого случая сомневался, смогу ли вернуться на съемочную площадку. Даже сейчас, если я выполняю трюк, у меня возникает определенный уровень тревоги, который, кажется, никогда не исчезнет", - признавался актер в интервью Bustle.