7 жовтня: чому цей день особливий, що не можна робити, у кого день ангела

7 жовтня православна церква вшановує пам'ять святої Фекли.
У матеріалі Styler читайте про всі традиції та заборони цього свята, а також у кого день ангела.
Мучениця у 18 років була заручена з юнаком із багатої родини. Але, почувши проповідь апостола Павла, вирішила стати християнкою і не виходити заміж. Юнак поскаржився правителю міста, і апостола заарештували. Фекла таємно вночі втекла з дому і пробралася до в'язниці. Там три дні вона провела біля ніг проповідника, доки її не знайшли.
За рішенням суду святого Павла вигнали з міста, а Феклу засудили до багаття. Але дощ не дав полум'ю торкнутися дівчини. Вона пішла за Павлом. Оселившись у печері, Фекла силою своєї віри багатьох вилікувала та обернула на шлях християнства. Вона дожила до глибокої старості та у віці 90 років померла.
У народі вірили, що все, що зав'яжеш на Феклу, не можна розв'язати. Тож у цей день часто грали весілля. Наші пращури вважали, що шлюб, укладений 7 жовтня, буде дуже міцним та щасливим.
Цього дня треба молитися святій Феклі, просячи про все, чого зараз потребуєте.
Сьогодні день ангела відзначають власники таких імен: Степан, Сергій, Павло, Ібрагім, Давид, Владислав, Віталій, Василь, Антон, Андрій та Фекла.
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