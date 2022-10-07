7 октября: почему этот день особенный, что нельзя делать, у кого день ангела

Мученица в 18 лет была обручена с юношей из богатой семьи. Но услышав проповедь апостола Павла, решила стать христианкой и не выходить замуж. Юноша пожаловался правителю города, и апостола арестовали. Фекла тайно ночью сбежала из дома и пробралась в темницу. Там три дня она провела у ног проповедника, пока ее не нашли.

По решению суда святой Павел был изгнан из города, а Феклу приговорили к костру. Но дождь не дал пламени тронуть девушку. Она пошла вслед за Павлом. Поселившись в пещере, Фекла силой своей веры многих излечила и обратила на путь христианства. Она дожила до глубокой старости и в возрасте 90 лет умерла.

В народе верили, что все, что завяжешь на Феклу, нельзя развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Наши предки считали, что брак, заключенный 7 октября, будет очень крепким и счастливым.

В этот день нужно молиться святой Фекле, прося обо всем, в чем сейчас нуждаетесь.

Главные приметы 7 октября

Гром гремит – зима будет теплой и малоснежной.

На дубе много желудей – зима окажется неморозной, а следующим летом будет хороший урожай.

Птицы парят низко – зима придет скоро и будет морозной.

Солнце ярко светит – ждите смены погоды.

Что нельзя делать в день Феклы

В этот день нельзя давать деньги в долг, а также самому одалживать.

Не стоит употреблять алкоголь.

7 октября не стоит плохо о родных или близких, чтобы не навлечь на себя беду.

Не стоит отказывать в помощи, чтобы и самому весь следующий год не быть нуждающимся.

У кого сегодня именины

Сегодня день ангела отмечают владельцы таких имен: Степан, Сергей, Павел, Ибрагим, Давид, Владислав, Виталий, Василий, Антон, Андрей и Фекла.