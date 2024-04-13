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Українцям розповіли, якими фразами можна підтримати людину у стресовій ситуації

Україна, Субота 13 квітня 2024 18:07
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Українцям розповіли, якими фразами можна підтримати людину у стресовій ситуації Фото: українцям розповіли, якими фразами можна підтримати людину під час стресу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Турботу можна висловити як діями, а й словами. Слова, значення яких часто применшують, діють часом як "ліки", тому не зайвим їх знати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Так, фахівці Всеукраїнської програми ментального здоров’я "Ти як?", ініційованої Першою леді Оленою Зеленською, підготували поради про те, що можна сказати людині, щоб вона зрозуміла, що її люблють, про неї дбають і вона має неабияке значення в житті інших.

Слова, що відчуваються як турбота

  • Я на зв’язку. Ми можемо поговорити, коли у тебе буде бажання;
  • Яка моя підтримка буде для тебе найкращим варіантом?;
  • Я поруч. Можеш звернутися до мене за потреби. Я докладу всіх зусиль, щоб допомогти;
  • Якщо тобі потрібно буде поговорити, я готовий тебе вислухати.

"Пам’ятайте, що правильно підібрані слова здатні підтримати людину у багатьох життєвих ситуаціях", - зазначають фахівці.

Стрес через війну

Для того, щоб бути в ресурсі, незважаючи на тягар війни та постійний стрес, потрібно відпочивати. У цьому допоможуть звичайний душ і навіть вечірки та ресторани, якщо вони допомагають заповнити втрачені сили.

Військовий психолог, зокрема, радить намагатися лягати спати, прокидатися, їсти в той самий час, за годину до сну та після не користуватися мобільними телефонами. Докладніше - у матеріалі РБК-Україна.

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