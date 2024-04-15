7 "вежливых" фраз, которые на самом деле могут очень обидеть человека

Чтобы поддержать собеседника, следует избегать некоторых фраз, которые могут только навредить. Нужно быть осторожными, поскольку они неоднозначны и могут оскорбить человека.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Hackspirit .

"Ты прекрасно смотришься на свой возраст"

Внешне эта фраза смотрится как комплимент. Но когда вы добавляете "для вашего возраста", это означает, что человек должен выглядеть хуже, потому что он старше.

Поэтому в следующий раз, когда вы захотите сделать кому комплимент за внешний вид, просто скажите, что человек выглядит прекрасно. Не нужно акцентировать на возрасте.

"Без оскорблений, но…"

Если вы так начинаете предложение, то вы вероятно собираетесь сказать что-то действительно обидное. Эта фраза часто используется как способ смягчить негативный комментарий, но это редко работает.

На самом деле это просто предупреждает слушателя о том, что вы скажете что-нибудь грубое.

"Ты так смел, что носишь это"

Эта фраза не похожа на комплимент, а больше коварным способом сказать, что вы такую некрасивую вещь никогда бы не одели.

Помните, что всегда лучше держать свои суждения о моде при себе. Если это не ваш стиль, это вполне нормально, но нет необходимости критиковать кого-нибудь.

"Ты слишком хороша, чтобы быть умной"

Эту фразу используют достаточно часто. Речь идет о том, что чья-то внешность может каким-то образом ограничивать или отрицать интеллект.

Кроме того, это подрывает важность интеллекта и личных достижений, сводя людей к поверхностным суждениям, основанным исключительно на их облике.

Следует знать, что интеллект не знает предела, и его следует отмечать независимо от внешнего вида.

"По крайней мере, у вас есть работа"

Конечно, иметь работу лучше, чем не иметь, особенно в современной экономике. Но это не значит, что люди не могут чувствовать себя несчастными или недовольными в своей текущей рабочей ситуации.

"Это просто шутка, не воспринимай это лично"

Если кто-то пострадал от вашей "шутки", то он не виноват в восприятии этого лично. Вы виноваты в том, что сделали непочтительный комментарий и попытались выдать это за юмор.

Утаивание за оправданием "это просто шутка" не делает комментарий менее обидным или оскорбительным.

Вместо этого попробуйте извиниться и убедитесь, что ваши будущие шутки будут уважительны и внимательны.

"Ты должен больше улыбаться"

Сказать кому-нибудь больше улыбаться означает, что они должны удовлетворять ваши потребности.

Не забывайте, что люди имеют право выражать свои эмоции любым способом, который им кажется удобным.