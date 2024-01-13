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7 вправ, які спалюють більше калорій, ніж біг

Субота 13 січня 2024 07:02
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7 вправ, які спалюють більше калорій, ніж біг Які вправи спалюють багато калорій (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Анастасія Голобородько

Багато хто після свят швидко намагається повернутись у гарну фізичну форму, тому виснажує себе у спортзалі чи ранковими пробіжками. Але є ряд вправ, які спалюють калорії краще за біг. Тож можна вибирати ті навантаження, які вам найбільше до вподоби і чергувати їх.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію нутриціолога Анастасії Голобородько в Telegram.

Які вправи багато спалюють калорій

"Біг - класний та доступний вид фізичного навантаження. Його легко варіювати за станом, він не вимагає особливої підготовки та екіпірування. Але все ж таки, він обріс деякою кількістю міфів. Наприклад, про миттєве схуднення", - пише експерт.

Один із найбільш недооцінених фактів про фізичні навантаження полягає в тому, що навіть ті калорії, які ви спалюєте під час тренування, є крихітною частиною денної витрати енергії. Енергія витрачається як на рух, так і на підтримку сотень життєво необхідних функцій організму.

Існує три основні компоненти споживання енергії:

  • основний обмін речовин чи енергія, необхідна для базового функціонування організму під час відпочинку
  • енергія, що використовується для перетравлювання їжі
  • енергія, що виділяється на фізичну активність

"На щастя чи жаль, біг - не найенерговитратніший вид занять. У людини середньої статури заняття бігом в помірному темпі протягом години, спалює 500-650 ккал. Але існують такі заняття, на які ви витратите вдвічі більше", - каже Голобородько.

7 вправ, які спалюють більше калорій за біг:

  • сайкл - один із найенерговитратніших видів спорту, що буквально випалює калорії. Із середнім навантаженням - від 1000 ккал/год
  • лижі - точніше, лижний спорт пересічною місцевістю з великою витратою енергії - близько 850-900 ккал/год
  • гребля - не найпоширеніший у наших краях вид спорту, проте він допомагає спалити 850 ккал/год
  • скакалка - це навантаження спалює 800/850 ккал. Вправи зі скакалками вимагають підвищеного контролю та уваги, оскільки дуже травматичні для колін та зв'язок. Вибирайте групові вправи з тренером
  • кікбоксинг - хороше тренування з високою інтенсивністю спалює 700-750 ккал/год
  • плавання - одне з найбезпечніших, але не травматичних занять. У середньому спалюється 680 ккал за умови, що ви займаєтеся не менше 45 хв
  • велоспорт - в активному темпі на свіжому повітрі з різноманітним рельєфом можна спалити 680 ккал/год і більше

Раніше ми розповідали про те, що фітнес-тренер показав найефективнішу вправу для м'язів живота.

Читайте також про те, яку вправу для м'язів преса можна виконувати, не встаючи з дивану.

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