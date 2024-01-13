7 упражнений, которые сжигают больше калорий, чем бег

Многие после праздников быстро пытаются вернуться в хорошую физическую форму, поэтому истощают себя в спортзале или утренними пробежками. Но есть ряд упражнений, которые сжигают калории лучше бега. Поэтому можно выбирать те нагрузки, которые вам больше нравится и чередовать их.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию нутрициолога Анастасии Голобородько в Telegram .

Какие упражнения много сжигают калорий

"Бег - классный и доступный вид физической нагрузки. Его легко варьировать по состоянию, он не требует особой подготовки и экипировки. Но все же он оброс некоторым количеством мифов. Например, о мгновенном похудении", - пишет эксперт.

Один из самых недооцененных фактов о физических нагрузках состоит в том, что даже те калории, которые вы сжигаете во время тренировки, являются крохотной частью дневного расхода энергии. Энергия тратится как на движение, так и на поддержку сотен жизненно необходимых функций организма.

Существует три основных компонента потребления энергии:

основной обмен веществ или энергия, необходимая для базового функционирования организма во время отдыха

энергия, используемая для переваривания пищи

энергия, выделяемая на физическую активность

"К счастью или сожалению, бег - не самый энергозатратный вид занятий. У человека среднего телосложения занятие бегом в умеренном темпе в течение часа сжигает 500-650 ккал. Но существуют такие занятия, на которые вы потратите вдвое больше", - говорит Голобородько.

7 упражнений, которые сжигают больше калорий за бег: