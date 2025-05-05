7 видів взуття, які найбільше шкодять ногам: в списку є шльопанці

Шльопанці

Дослідники з Обернського університету Америки виявили, що люди, які носять шльопанці, роблять коротші кроки і не так сильно піднімають ноги, щоб сандалі залишалися на місці. Це збільшує ризик спіткнутися та створити напругу в стопах і гомілковостопних суглобах.

Хірург-подолог Касер Назір розповів, що відсутність підтримки склепіння стопи та амортизації може призвести до проблем зі стопами, таких як плантарний фасціїт (коли тканина біля основи стопи розривається або запалюється), а також до болю в колінах, стегнах та спині.

Також відкритий характер шльопанців означає, що ноги більш схильні до травм, таких як защемлення пальця ноги, а також порізи та садна.

Шльопанці чудово підійдуть для пляжу, але якщо носити їх цілий день, то вони завдадуть шкоди ногам.

Ортопед Бхарті Раджпут пропонує сандалі-слайдери, які мають товсту вставку, що перетинає передню частину стопи, та товстішу підошву, що повторює звід стопи. Вони також не викликають такого сильного натирання між пальцями, і їх можна носити зі шкарпетками.

Шльопанці (фото: Freepik)

Балетки

Таке взуття, як правило, має низькі боки та тонку підошву, що забезпечує погану підтримку чи амортизацію. Вони також не стабілізують щиколотку, що призводить до загинання стопи всередину, що може призвести до болю в колінах та стегнах.

Балетки мають такий самий вплив на стопи, як і шльопанці. Пальці ніг часто стискаються, що призводить до утворення мозолів та пухирів.

"Я рекомендую своїм пацієнтам ставитися до балеток як до "святкового взуття", призначеного для особливих випадків, наприклад, до сукні. Я також раджу додати тонку м’яку устілку для кращої підтримки склепіння стопи", - каже Бхарті.

Балетки (фото: Freepik)

Гумові веллінгтони

Гумові черевики можуть зберегти ваші ноги сухими під час дощових прогулянок. Але оскільки вони, як правило, вільні, але жорсткі, то нога може ковзати всередину.

Коли пальці ніг постійно вдаряються об тверду поверхню, це може призвести до потовщення нігтів або їхнього росту всередину. Відсутність вентиляції може сприяти появі грибкових інфекцій та мозолів.

Вони не призначені для тривалих походів. Носіть гумові чоботи з м’якими шкарпетками, що відводять вологу, та додайте устілку для підтримки склепіння стопи.

Гумові веллінгтони (фото: Freepik)

Туфлі на шпильках

Хоча взуття на підборах може допомогти вам виглядати вищими та елегантнішими, але вони сильно шкодять ногам. Це пояснюється тим, що чим вищі підбори, тим більше вони переносять вагу тіла на подушечки стопи.

У свою чергу, це створює навантаження на плюсневі кістки - п’ять довгих кісток між верхньою частиною стопи та пальцями ніг. Існують також інші наслідки для скелета стопи. Також під основою кожного великого пальця ноги є дві кістки, які допомагають стопі відштовхуватися з кожним кроком.

Але надмірне носіння високих підборів може спричинити біль у цих кістках. Це може спричинити стріляючий біль у стопі - стан, відомий як метатарзалгія.

Якщо ви занадто часто носите високі підбори, навколо нервів може розростатися фіброзна тканина, зазвичай між третім і четвертим пальцями ноги. Це ще один стан, відомий як неврома Мортона, який може відчуватися як камінчик, що застряг у взутті.

Тиск на передню частину стопи може призвести до низки проблем зі стопами, включаючи молоткоподібний палец, деформацію вальгусної деформації та стресові переломи. Висота каблука також може впливати на ахіллове сухожилля та спричиняти розтягнення стопи.

Туфлі на шпильках (фото: Freepik)

Чоботи з овчини

М’які та щільно прилягаючі чоботи з овчини часто забезпечують слабку підтримку стопи та щиколотки, через що стопа ковзає всередині. Це повторне навантаження може сприяти зносу суглобів, впливаючи на стегнові кістки, таз і поперек.

З кожним кроком сила, що діє на ногу, спонукатиме її трохи повертатися всередину. Оскільки люди, які їх носять щодня, схильні до зносу суглобів, це може призвести до пошкодження стегнових кісток, тазу і навіть попереку.

Хоча в них може бути комфортно, такі черевики забезпечують дуже малу підтримку склепінь стопи або щиколоток, а це означає, що стопи більше схильні до підошовного фасціїту, а також пошкодження сухожиль і зв’язок.

Кросівки на платформі

Якісні кросівки є одним з найкращих варіантів для здоров'я ніг завдяки своїй підтримуючій формі та стабільності гомілковостопного суглоба.

Вони мають підняті, посилені боки, які забезпечують підтримку гомілковостопного суглоба, зменшуючи ймовірність отримати вивих гомілковостопного суглоба, що є назвою розриву або розтягнення зв'язок, що утримують кістки гомілковостопного суглоба разом.

Платформи не ідеально підходять для довгострокового носіння, оскільки вони за своєю природою важчі, незручніші та створюють більше навантаження на стопи та поперек. Це взуття також, як правило, жорстке, що перешкоджає природному згинанню стопи під час ходьби. Це впливає на поставу та ходу, значно посилюючи проблеми зі спиною.

Кросівки на платформі (фото: Freepik)

Важкі чоботи

Важкі чорні чоботи можуть бути постійними фаворитами як для чоловіків, так і для жінок. Вага взуття має значення. Важкі чоботи можуть створювати додаткове навантаження на ноги та ступні, особливо якщо їх носити протягом тривалого часу.

Вони можуть викликати втому, змінювати режим ходьби, а в деяких випадках сприяти дискомфорту в суглобах або навіть болю в попереку.

Повинно бути достатньо місця, щоб зручно ворушити пальцями ніг. Уникайте носіння одних і тих самих важких чобіт щодня.

Змінюйте залежно від різних видів діяльності, таких як робота, ходьба, фізичні вправи, і давайте взуттю час провітритися. Це зменшує знос, накопичення поту та потенційні проблеми з гігієною.