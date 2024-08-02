7 універсальних порад від стиліста, які зроблять ваші образи ще кращими

Переконайтеся, що ваші речі підходять вашому темпу життя

Мається на увазі, що варто перевірити, чи достатньо у вас речей для повсякденного життя, чи, навпаки, у вашому гардеробі купа шовкових суконь та блузок, які ви використовуєте вкрай рідко. Тому за найближчої можливості зазирніть у ваш гардероб і зрозумійте, чи маєте ви вбрання для різних днів, заходів, настроїв та стилів.

Обирайте якість, а не кількість

Фахівець радить купувати речі, які будуть носитися не один і не два сезони. Обирайте щось універсальне та класичне, таке, з чим ви зможете створити безліч стильних аутфітів.

Догляд - ще одне правило

"З тим, що ви маєте, варто вже щось зробити. Тобто потурбуйтеся про те, щоб одяг був випраним, чистим та не втратив кольору. Такі прості дії заощадять ваш час та гроші", - каже Еріка.

Модні поради на кожен день (Фото: unsplash.com)

Переглядайте гардероб кілька разів на рік

Наприклад, зі зміною сезону. Передивляйтеся всі речі та переміщайте їх відповідно до пори року. Також складайте одяг так, щоб він був у легкому доступі та все було у шафі видно. Речам потрібен простір!

Не забудьте про капсульні речі

Такими речами називають основу, з якою можна створити безліч образів - це одяг нейтральних однотонних кольорів, який дозволяє "гратися" та експериментувати. Тому перегляньте, чого, на вашу думку, там бракує і додайте це.

Уникайте швидких трендів

Це, за словами фахівчині, витрачання зайвих коштів. Здебільшого такі тренди продаються по знижках, а це означає, що речі не надто хорошої якості.

Швидка мода, як підкреслює Еріка, зосереджена на масовому виробництві.

"Ви їх носите якийсь час, після чого викидаєте. Тому тут варто, в першу чергу, попрацювати з мисленням", - пояснює експертка.

Як зробити стиль кращим (Фото: unsplash.com)

Пам'ятайте про правило 7 секунд

Експертка пояснює, що коли ви, наприклад, хочете купити якусь річ і приміряєте її, то в перші 7 секунд можете зрозуміти, чи подобається вона вам. Якщо ж виникають будь-які сумніви, варто відкласти одяг або ж одразу відмовитись від ідеї його покупки.

"Перші сім секунд показують, чи справді вам подобається цей предмет. Якщо не подобається в перші секунди, не потрібно переконувати себе, що він є чудовим і його варто додати до свого гардероба", - підкреслює стилістка.

"Іноді нам бракує коштів або ми відчуваємо, що не можемо підібрати правильний образ, і тоді нам помилково здається, що нові речі допоможуть створити кращий аутфіт. Насправді, немає значення, скільки у вас одягу, якщо це одяг, в якому ви не почуваєте себе добре", - резюмує спеціалістка.