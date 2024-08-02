7 универсальных советов от стилиста, которые сделают ваши образы еще лучше

Убедитесь, что ваши вещи подходят вашему темпу жизни

Подразумевается, что стоит проверить, достаточно ли у вас вещей для повседневной жизни, или, наоборот, в вашем гардеробе куча шелковых платьев и блузок, которые вы используете крайне редко. Поэтому при ближайшей возможности загляните в ваш гардероб и поймите, есть ли у вас наряды для разных дней, мероприятий, настроений и стилей.

Выбирайте качество, а не количество

Специалист советует покупать вещи, которые будут носиться не один и не два сезона. Выбирайте нечто универсальное и классическое, с чем вы сможете создать множество стильных аутфитов.

Уход - еще одно правило

"С тем, что вы имеете, стоит уже что-то сделать. То есть позаботьтесь о том, чтобы одежда была постирана, ухожена и не потеряла цвета. Такие простые действия сэкономят ваше время и деньги", - говорит Эрика.

Модные советы на каждый день (Фото: unsplash.com)

Пересматривайте гардероб несколько раз в год

К примеру, со сменой сезона. Просматривайте все вещи и перемещайте их в соответствии с временем года. Также складывайте одежду так, чтобы она была в легком доступе и все было в шкафу видно. Вещам нужно пространство!

Не забудьте о капсульных вещах

Такими вещами называют основу, с которой можно создать множество образов - это одежда нейтральных однотонных цветов, которая позволяет "играть" и экспериментировать. Поэтому посмотрите, чего, по вашему мнению, там не хватает и добавьте это.

Избегайте быстрых трендов

Это, по словам специалиста, расходование лишних средств. В большинстве своем такие тренды продаются по скидкам, а это значит, что вещи не слишком хорошего качества.

Быстрая мода, как подчеркивает Эрика, сосредоточена на массовом производстве.

"Вы их носите какое-то время, после чего выбрасываете. Поэтому здесь следует, в первую очередь, поработать с мышлением", - объясняет эксперт.

Как сделать стиль лучше (Фото: unsplash.com)

Помните о правиле 7 секунд

Эксперт объясняет, что если вы, например, хотите купить какую-то вещь и примеряете ее, то в первые 7 секунд можете понять, нравится ли она вам. Если же возникают какие-либо сомнения, стоит отложить одежду или сразу отказаться от идеи ее покупки.

"Первые семь секунд показывают, действительно ли вам нравится этот предмет. Если не нравится в первые секунды, не нужно убеждать себя, что он прекрасен и его стоит добавить в свой гардероб", - подчеркивает стилист.

"Иногда нам не хватает средств или мы чувствуем, что не можем подобрать правильный образ, и тогда нам по ошибке кажется, что новые вещи помогут создать лучший аутфит. На самом деле, не имеет значения, сколько у вас одежды, если это одежда, в которой вы не чувствуете себя хорошо", - резюмирует специалист.