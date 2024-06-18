7 українських зірок, які сміливо показують себе без макіяжу і фільтрів

Ольга Сумська

Акторка Ольга Сумська часто виходить у stories без мейкапу. Варто зауважити, що природня краса 56-річної акторки нікуди не зникла і у своєму віці Ользі вдається виглядати молодо і свіжо.

Ольга Сумська (фото: instagram.com/olgasumska)

Надя Дорофєєва

До числа тих знаменитостей, які не бояться позувати без макіяжу, відноситься також співачка Надя Дорофєєва.

Надя Дорофєєва (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тіна Кароль

Рідко можна побачити Тіну Кароль без макіяжу, адже вона завжди була відома своїми яскравими образами і неперевершеними червоними губами.

Але останнім часом фани все частіше помічають її в природному вигляді, без зайвого макіяжу і стилізації.

Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Настя Каменських

Цю артистку часто звинувачують у тому, що вона використовує фотошоп. Хоча Каменських нерідко демонструє свою натуральну красу у соцмережах, не використовуючи фільтри.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Оля Полякова

Оля Полякова має яскраву зовнішність, про що говорять особисті фотографії співачки, на яких вона часто позує без косметики.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Маша Єфросиніна

Ведуча Маша Єфросиніна також є однією з тих зірок, які не соромляться показувати свою природну красу.

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Даша Астаф’єва

Модель і співачка Даша Астаф’єва до початку повномасштабної війни РФ проти України часто знімалася у стильних фотосесіях та приміряла яскравий макіяж.

Однак зараз знаменитість часто публікує фото, на яких вона зображена з мінімальним макіяжем або зовсім без нього.

Даша Астаф’єва (фото: instagram.com/da_astafieva)