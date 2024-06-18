7 украинских звезд, которые смело показывают себя без макияжа и фильтров

Ольга Сумская

Актриса Ольга Сумская часто выходит в stories без макияжа. Следует заметить, что природная красота 56-летней актрисы никуда не исчезла и в своем возрасте Ольге удается выглядеть молодо и свежо.

Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)

Надя Дорофеева

К числу знаменитостей, которые не боятся позировать без макияжа, относится также певица Надя Дорофеева.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Тина Король

Редко можно увидеть Тину Кароль без макияжа, ведь она всегда была известна своими яркими образами и непревзойденными красными губами.

Но в последнее время фаны все чаще замечают ее в природном виде, без лишнего макияжа и стилизации.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Настя Каменских

Эту артистку часто обвиняют в том, что она использует фотошоп. Хотя Каменских нередко демонстрирует свою натуральную красоту в соцсетях, не используя фильтры.

Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Оля Полякова

Оля Полякова имеет яркую внешность, о чем говорят личные фотографии певицы, на которых она часто позирует без косметики.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Маша Ефросинина

Ведущая Маша Ефросинина также одна из тех звезд, которые не стесняются показывать свою природную красоту.

Маша Ефросинина (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Даша Астафьева

Модель и певица Даша Астафьева до начала полномасштабной войны РФ против Украины часто снималась в стильных фотосессиях и примеряла яркий макияж.

Однако сейчас знаменитость часто публикует фотографии, на которых она изображена с минимальным макияжем или совсем без него.

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva​​)