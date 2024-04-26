6 українських зірок, які після 2014 року їздили до РФ заробляти рублі

Багато українських артистів свого часу їздили заробляти рублі в Росію, намагаючись побудувати там кар’єру. Однак у 2014 році, коли РФ анексувала Крим та почала війну на Донбасі, хтось відмовився від гастролей в країні-загарбниці, а деякі продовжили розважати їхню публіку.
Щоправда, після початку повномасштабного вторгнення більшість з них чітко визначились зі своєю політичною позицією і покаялися у своєму минулому.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про українських знаменитостей, які не соромилися виступати в Росії після розв’язаної війни на Донбасі та анексії Криму.
При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: ЖВЛ, YouTube-канал Аліни Доротюк, Гончарова Подкаст, Instagram Світлани Лободи і Віри Брежнєвої.
Зіркове подружжя Потап і Настя Каменських, яке у минулому виступало у дуеті, після початку російсько-української війни не відмовилися від концертів у РФ, але вважали за краще приховувати це.
Так, у 2014 році на церемонії вручення премії RU.TV у Москві Потап зняв штани й висловив подяку країні-агресорці за прийом українських артистів.
Цей інцидент майже підірвав репутацію дуету. Пізніше на пресконференції артисти заявили, що їхній вчинок неправильно зрозуміли, і вони шкодують про це. Виконавці також підкреслили, що завжди підтримували єдину Україну.
До слова, у 2017-му дует "Потап і Настя" припинив існування. Кожен зі співаків розпочав сольну кар’єру, і після цього, запевняла Каменських в одному зі своїх інтерв’ю, вона не їздила виступати у РФ.
Що стосується її чоловіка, то він, на відміну від коханої, про свої заробітки в Росії не дає жодних коментарів.
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Гурт "Время и Стекло" розпався ще в березні 2020 року, однак за його "грішки" артистам доводиться виправдовуватися досі.
Якщо Надя Дорофєєва не коментує концерти в Росії після окупації Криму, то Позитив пояснив, навіщо й до кого туди їздив.
Так, з його слів, після 2014 року вони з артисткою виступали в РФ. Однак зауважив, що великих концертів там вони не давали - їздили на корпоративи до українців і співали в клубах.
"Время и Стекло" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)
До повномасштабного вторгнення РФ Брежнєва жила та працювала у РФ.
Однак після 14 лютого 2022 року Віра виступила проти війни й заявила, що Росія напала на Україну.
Тоді її ексменеджерка, яка займалася піаром артистки в Росії, заявила, що Віра назавжди покинула країну-загарбницю і розірвала там всі контакти.
Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)
Протягом тривалого часу Світлана Лобода також жила і працювала в Росії, де сплачувала податки, за які тепер РФ вбиває українців.
Після початку великої війни співачка виїхала звідти. Лише на п'ятий день вона записала відео, де зі сльозами на очах розповіла про рідних в Україні, які сидіть в бомбосховищах і назвала українців "маленькими людьми", які не впливають на хід війни.
Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Це зараз колишні учасники відомого гурту Quest Pistols активно дають концерти на підтримку України, збирають гроші для ЗСУ та перекладають свої хіти українською мовою.
Раніше ж провокаційний колектив, який утворився колись на проєкті “Шанс”, з РФ не вилазив.
Quest Pistols (фото: instagram.com/questpistolsofficial)
Пояснюючи свої концерти в Росії після 2014 року, артист Іван Дорн говорив, що ніс важливий меседж своїй аудиторії.
"У 2013-14 роках, як особистість, я збагнув, що мені треба нести відповідальність певну перед своєю аудиторією. Бути свідомим артистом. Бути чесним. Бути прозорим. Тому адекватних серед моєї аудиторії - це більшість", - говорив Іван.
Після 24 лютого 2022 року співак потрапив до списку 50 українських діячів культури, яким заборонений в'їзд до Росії. Хоча їхати туди він і сам не збирався.
Іван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)
Нещодавно ми розповідали про зірок, які втекли з України під час війни.
Також писали про 6 наших артистів, які в Європі співають російською чи з росіянами.