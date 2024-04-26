6 українських зірок, які після 2014 року їздили до РФ заробляти рублі

Потап і Настя Каменських

Зіркове подружжя Потап і Настя Каменських, яке у минулому виступало у дуеті, після початку російсько-української війни не відмовилися від концертів у РФ, але вважали за краще приховувати це.

Так, у 2014 році на церемонії вручення премії RU.TV у Москві Потап зняв штани й висловив подяку країні-агресорці за прийом українських артистів.

Цей інцидент майже підірвав репутацію дуету. Пізніше на пресконференції артисти заявили, що їхній вчинок неправильно зрозуміли, і вони шкодують про це. Виконавці також підкреслили, що завжди підтримували єдину Україну.

До слова, у 2017-му дует "Потап і Настя" припинив існування. Кожен зі співаків розпочав сольну кар’єру, і після цього, запевняла Каменських в одному зі своїх інтерв’ю, вона не їздила виступати у РФ.

Що стосується її чоловіка, то він, на відміну від коханої, про свої заробітки в Росії не дає жодних коментарів.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Время и Стекло"

Гурт "Время и Стекло" розпався ще в березні 2020 року, однак за його "грішки" артистам доводиться виправдовуватися досі.

Якщо Надя Дорофєєва не коментує концерти в Росії після окупації Криму, то Позитив пояснив, навіщо й до кого туди їздив.

Так, з його слів, після 2014 року вони з артисткою виступали в РФ. Однак зауважив, що великих концертів там вони не давали - їздили на корпоративи до українців і співали в клубах.

"Время и Стекло" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Віра Брежнєва

До повномасштабного вторгнення РФ Брежнєва жила та працювала у РФ.

Однак після 14 лютого 2022 року Віра виступила проти війни й заявила, що Росія напала на Україну.

Тоді її ексменеджерка, яка займалася піаром артистки в Росії, заявила, що Віра назавжди покинула країну-загарбницю і розірвала там всі контакти.

Віра Брежнєва (фото: instagram.com/ververa)

Лобода

Протягом тривалого часу Світлана Лобода також жила і працювала в Росії, де сплачувала податки, за які тепер РФ вбиває українців.

Після початку великої війни співачка виїхала звідти. Лише на п'ятий день вона записала відео, де зі сльозами на очах розповіла про рідних в Україні, які сидіть в бомбосховищах і назвала українців "маленькими людьми", які не впливають на хід війни.

Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Quest Pistols

Це зараз колишні учасники відомого гурту Quest Pistols активно дають концерти на підтримку України, збирають гроші для ЗСУ та перекладають свої хіти українською мовою.

Раніше ж провокаційний колектив, який утворився колись на проєкті “Шанс”, з РФ не вилазив.

Quest Pistols (фото: instagram.com/questpistolsofficial)

Іван Дорн

Пояснюючи свої концерти в Росії після 2014 року, артист Іван Дорн говорив, що ніс важливий меседж своїй аудиторії.

"У 2013-14 роках, як особистість, я збагнув, що мені треба нести відповідальність певну перед своєю аудиторією. Бути свідомим артистом. Бути чесним. Бути прозорим. Тому адекватних серед моєї аудиторії - це більшість", - говорив Іван.

Після 24 лютого 2022 року співак потрапив до списку 50 українських діячів культури, яким заборонений в'їзд до Росії. Хоча їхати туди він і сам не збирався.

Іван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)