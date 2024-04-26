6 украинских звезд, которые после 2014 года ездили в РФ зарабатывать рубли

Потап и Настя Каменских

Звездные супруги Потап и Настя Каменских, которые в прошлом выступали в дуэте, после начала российско-украинской войны не отказались от концертов в РФ, но предпочитали скрывать это.

Так, в 2014 году на церемонии вручения премии RU.TV в Москве Потап снял штаны и выразил благодарность стране-агрессору за прием украинских артистов.

Этот инцидент почти подорвал репутацию дуэта. Позже на пресс-конференции артисты заявили, что их поступок неправильно поняли, и они сожалеют об этом. Исполнители также подчеркнули, что всегда поддерживали единую Украину.

К слову, в 2017-м дуэт "Потап и Настя" прекратил существование. Каждый из певцов начал сольную карьеру, и после этого, уверяла Каменских в одном из своих интервью, она не ездила выступать в РФ.

Что касается ее мужа, то он, в отличие от любимой, о своих заработках в России не дает никаких комментариев.

Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

"Время и Стекло"

Группа "Время и Стекло" распалась еще в марте 2020 года, однако за ее "грешки" артистам приходится оправдываться до сих пор.

Если Надя Дорофеева не комментирует концерты в России после оккупации Крыма, то Позитив объяснил, зачем и к кому туда ездил.

Так, по его словам, после 2014 года они с артисткой выступали в РФ. Однако отметил, что больших концертов там они не давали - ездили на корпоративы к украинцам и пели в клубах.

"Время и Стекло" (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Вера Брежнева

До полномасштабного вторжения РФ Брежнева жила и работала в РФ.

Однако после 14 февраля 2022 года Вера выступила против войны и заявила, что Россия напала на Украину.

Тогда ее экс-менеджер, которая занималась пиаром артистки в России, заявила, что Вера навсегда покинула страну-захватчицу и разорвала там все контакты.

Вера Брежнева (фото: instagram.com/ververa)

Лобода

В течение длительного времени Светлана Лобода также жила и работала в России, где платила налоги, за которые теперь РФ убивает украинцев.

После начала большой войны певица уехала оттуда. Лишь на пятый день она записала видео, где со слезами на глазах рассказала о родных в Украине, которые сидят в бомбоубежищах и назвала украинцев "маленькими людьми", которые не влияют на ход войны.

Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Quest Pistols

Это сейчас бывшие участники известной группы Quest Pistols активно дают концерты в поддержку Украины, собирают деньги для ВСУ и переводят свои хиты на украинский язык.

Ранее же провокационный коллектив, который образовался когда-то на проекте "Шанс", из РФ не вылезал.

Quest Pistols (фото: instagram.com/questpistolsofficial)

Иван Дорн

Объясняя свои концерты в России после 2014 года, артист Иван Дорн говорил, что нес важный месседж своей аудитории.

"В 2013-14 годах, как личность, я понял, что мне надо нести ответственность определенную перед своей аудиторией. Быть сознательным артистом. Быть честным. Быть прозрачным. Поэтому адекватных среди моей аудитории - это большинство", — говорил Иван.

После 24 февраля 2022 года певец попал в список 50 украинских деятелей культуры, которым запрещен въезд в Россию. Хотя ехать туда он и сам не собирался.

Иван Дорн (фото: instagram.com/dorn_ivan)