7 трендовых юбок на осень, в которых вы будете сиять ярче всех (фото)
Этой осенью еще пора блеснуть ножками в юбке и сложить классные "луки", в которых можно покорить мир. И если вы не знаете, что сейчас в тренде - пора наверстать упущенное и стать самой модной.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас подборку самых стильных юбок этой осенью, среди которых вы сможете выбрать идеи для вдохновения.
Юбка с принтом
Леопард все еще остается модным и не выпадет из трендов до конца осени. А потому если вы приобрели юбку с принтом - пора ее стилизовать. Не бойтесь привлекать внимание, это выглядит очень стильно.
Стильная юбка на осень (фото: instagram.com/bougiestudio)
Джинсовая макси-юбка
Практично и стильно - джинсовая юбка хорошо подойдет для любой фигуры. Просто подберите удачный "верх", чтобы не "резать" силуэт, который так удачно создает длина "низа".
Модная одежда на теплую осень (фото: instagram.com/vidanaaaa)
Мини-юбка
Теплая осень будто создана для того, чтобы все, кто не успел насладиться "луками" с короткими юбками, успели порадоваться им в последние недели без дождей и холодов. Это очень стильно, а потому врывайтесь в тренды.
Какие юбки сейчас в моде (скриншот)
Кожаная юбка
А этот вариант подойдет тем, кто любит быть в центре внимания. Не ограничивайтесь черным цветом, присмотритесь к юбкам шоколадного или бордового цвета.
Трендовая осенняя юбка (скриншот)
Костюмный стиль
Золотая классика в моде - подобные варианты не выходят из трендов уже несколько сезонов, и не зря. Дело в том, что такие юбки легко совмещать как с легкой осенней обувью, так и с высокими сапогами, что очень удобно с наступлением холодов.
Какую юбку купить на осень (скриншот)
Замшевая юбка
Коричневые и нюдовые оттенки уверенно держатся в трендах. Поэтому присмотритесь к юбкам таких цветов, ведь они удачно дополнят гардероб и сделают ваш образ очень эффектным.
Тренды в одежде осень 2024 (скриншот)
Белая юбка
Пока не начались дожди и нет луж, обязательно "выгуляйте" белую одежду, ведь потом носить ее будет просто невозможно. К тому же юбка такого цвета выглядит очень стильно, особенно с акцентным черным поясом на талии.
Длинная юбка на осень (скриншот)
Напомним, ранее мы уже называли трендовые идеи маникюра в белых оттенках.
Кроме этого, недавно стало известно, как выглядит самая модная обувь на осень 2024 года.
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