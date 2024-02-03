7 трендових речей, які цьогоріч мають бути у кожної модниці (фото)

Які тренди варто купувати у цьому році

"Життя трендових речей схоже на життя метелика - дуже коротке. Але поговоримо про 7 позицій, які не тільки будуть в топі актуального цього року, але й прослужать вашому гардеробу не один сезон. Про класику, яка стала трендом", - пише стилістка.

Вона називає 7 речей, які варто мати у своєму гардеробі цього року.

Джинси індиго

"Мінімалістичні джинси без потертостей, зайвої фурнітури та деталей насиченого синього темного кольору. Основна умова - легкий обʼєм та повномірна довжина", - пояснює Шевченко.

Трендова річ у цьому році (фото: Instagram/purpur.stylist)

Джинси кльош

"Це простий та дієвий спосіб намалювати собі ноги "від зубів". Головне, щоб кльош був делікатний, від коліна, а колір рівномірний. І памʼятайте - чим менше еластану, тим краще", - радить експерт.

Трендова річ у цьому році (фото: Instagram/purpur.stylist)

Шкіряна спідниця

"Це сексуально, це красиво, це завжди привертає увагу. В трендах спідниці-олівці. Раджу вибирати або "на запах", або з розрізом", - говорить стиліст.

Трендова річ у цьому році (фото: Instagram/purpur.stylist)

Сукня у квітковий принт

"Головне розуміти, що принт має бути пропорційним до вашої статури. Не треба одягати на себе "штори" в густу квіточку чи дрібний, тьмяний, рябий принт, від якого в очах мерехтить. Квітковий принт для романтичних суконь - класика. Якщо вона вписується у ваш гардероб, сміливо купуйте", - радить Шевченко.

Трендова річ у цьому році (фото: Instagram/purpur.stylist)

Костюм в офісному стилі або костюм в тонку смужку

"Костюм-трійка з нами вже кілька років і на найближчі роки він буде в топі актуального. До того ж купуючи один костюм, ви отримуєте три речі для безлічі образів. Трендом в цьому році є костюми в тонку смужку, то ж зверніть увагу на них. І не забувайте - сучасний, діловий костюм має легкий оверсайз. Костюми по фігурі - це мода 15-річної давнини", - зазначає експерт.

Трендова річ у цьому році (фото: Instagram/purpur.stylist)

Штани-сигарети

"Це просто топ цього року. Дуже красивий фасон, але частіше за все личить він фігурам з вузькими стегнами. І так, вони називаються саме сигарети. На таких штани дуже часто є стрілки, тому памʼятаємо правило - якщо ви наділи штани й стрілка на стегнах розтягнулась, значить штани замалі", - пояснює стиліст.

Трендова річ у цьому році (фото: Instagram/purpur.stylist)

Мінімалістична максі-сукня в офісному стилі

"Це база, основа, "ґрунт". Під піджак, під косуху, під пальто, тренч - з такою сукнею можна носити буквально усе. Завдяки відсутності зайвих деталей і своїй "базовості" таку ви проносите не один рік, стилізуючи під актуальні тенденції", - каже Шевченко.

Трендова річ у цьому році (фото: Instagram/purpur.stylis)