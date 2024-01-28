Як вибрати штани-палаццо, які ідеально коригують фігуру: поради від стиліста

Палаццо є на піку моди уже кілька сезонів. Ці штани здатні чудово відкоригувати фігуру та візуально видовжити силует. Але, щоб добитись такого ефекту, потрібно вибрати правильний варіант палаццо.

Як це зробити, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію персонального стиліста Олени Шевченко в Instagram .

Кому личать палаццо, а кому - ні

"Я можу співати оду цьому фасону годинами, настільки він вдало корегує фігуру. Звісно, якщо ви вірно підібрали саме під свою. Бо в іншому випадку, якщо купили, "тому, що налізли" або "ну, ціна дуже приваблива…знижка", ви ніколи не відчуєте усю розкіш цих штанів", - каже стилістка.

Перше, що треба розуміти про цей фасон - це штани, створені для фігур без обʼємного животика.

"Якщо ви пані з типом фігури "яблучко", або ваш животик сильно випирає в профіль - це не ваші штани. Будете в них як Обелікс (це вигаданий галльський воїн із серії коміксів, у якого великий кумедний живіт. - Ред.)", - додає стиліст.

За її словами, в усіх інших випадках можна і треба носити палаццо. Зрозуміло, що всім у кого виразна талія та обʼємні стегна, але тим у кого вона не виразна і стегна вузькі - ці штани зроблять магію, перетворивши вас на фігуру "пісочний годинник". А фігурі "перевернутий трикутник" вони чудово збалансують верх.

Як правильно вибрати штани-палаццо (фото: Instagram/purpur.stylist)

Як вибрати штани-палаццо

"Палаццо - це штани, які розширюються від талії. Вони не повинні обтискати стегна. Це головна умова краси цього фасону. Якщо вони обтягують стегна, то візьміть на розмір більшу пару та одягніть пасок", - радить Шевченко.

Вона зазначає, що не все, що називається палаццо у магазинах, ними є.

"Якщо у палаццо є стрілки, шви, защепи чи складки - вони не повинні розходить в сторони та натягуватись. Це вільні, абсолютно, вільні в стегнах штани. Посадка палаццо має бути виключно високою Тоді вони роблять ефект "ноги від зубів", - пояснює стиліст.

Довжина палаццо має бути такою, щоб накривала взуття. Вкорочений варіант - це мінус зріст та плюс обʼєми вашим ногам.

"Ці правила працюють як для джинсів, так і для штанів. Палаццо - це розкіш, головне правильно їх підібрати", - каже Шевченко.

Як правильно вибрати штани-палаццо (фото: Instagram/purpur.stylist)