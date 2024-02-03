7 трендовых вещей, которые в этом году должны быть у каждой модницы (фото)

Несколько трендовых вещей в гардеробе поможет вам создать много стильных образов с той одеждой, которая у вас уже есть. Главное правильно выбрать их.
О том, какие 7 вещей должны быть в гардеробе каждой модницы, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию персонального стилиста Елены Шевченко в Instagram.
"Жизнь трендовых вещей похожа на жизнь бабочки - очень короткая. Но поговорим о 7 позициях, которые не только будут в топе актуального в этом году, но и прослужат вашему гардеробу не один сезон. О классике, ставшей трендом", - пишет стилистка.
Она называет 7 вещей, которые стоит иметь в своем гардеробе в этом году.
"Минималистические джинсы без потертостей, излишней фурнитуры и деталей насыщенного синего темного цвета. Основное условие - легкий объем и полномерная длина", - объясняет Шевченко.
"Это простой и действенный способ нарисовать себе ноги "от зубов". Главное, чтобы клеш был деликатный, от колена, а цвет равномерный. И помните - чем меньше эластана, тем лучше", - советует эксперт.
"Это сексуально, это красиво, это всегда привлекает внимание. В трендах юбки-карандаши. Советую выбирать либо на запах, либо с разрезом", - говорит стилист.
"Главное понимать, что принт должен быть пропорционален вашему телосложению. Не надо одевать на себя "шторы" в густой цветочек или мелкий, тусклый, рябой принт от которого в глазах мерцает. Цветочный принт для романтических платьев - классика. Если он вписывается в ваш гардероб, смело покупайте", - советует Шевченко.
"Костюм-тройка с нами уже несколько лет и на ближайшие годы он будет в топе актуального. К тому же покупая один костюм, вы получаете три вещи для множества образов. Трендом в этом году являются костюмы в тонкую полоску, поэтому обратите внимание на них. И не забывайте - современный, деловой костюм имеет легкий оверсайз. Костюмы по фигуре - это мода 15-летней давности", - отмечает эксперт.
"Это просто топ этого года. Очень красивый фасон, но чаще всего подходит он фигурам с узкими бедрами. И да, они называются именно сигареты. На таких штанах очень часто есть стрелки, поэтому помним правило - если вы надели брюки и стрелка на бедрах растянулась, значит брюки малы", - объясняет стилист.
"Это база, основа, "грунт". Под пиджак, под косуху, под пальто, тренч - с таким платьем можно надеть буквально все. Благодаря отсутствию лишних деталей и своей "базовости" такое платье вы проносите не один год, стилизуя под актуальные тенденции", - говорит Шевченко.
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