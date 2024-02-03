7 трендовых вещей, которые в этом году должны быть у каждой модницы (фото)

Какие тренды следует покупать в этом году

"Жизнь трендовых вещей похожа на жизнь бабочки - очень короткая. Но поговорим о 7 позициях, которые не только будут в топе актуального в этом году, но и прослужат вашему гардеробу не один сезон. О классике, ставшей трендом", - пишет стилистка.

Она называет 7 вещей, которые стоит иметь в своем гардеробе в этом году.

Джинсы индиго

"Минималистические джинсы без потертостей, излишней фурнитуры и деталей насыщенного синего темного цвета. Основное условие - легкий объем и полномерная длина", - объясняет Шевченко.

Трендовая вещь в этом году (фото: Instagram/purpur.stylist)

Джинсы клеш

"Это простой и действенный способ нарисовать себе ноги "от зубов". Главное, чтобы клеш был деликатный, от колена, а цвет равномерный. И помните - чем меньше эластана, тем лучше", - советует эксперт.

Трендовая вещь в этом году (фото: Instagram/purpur.stylist)

Кожаная юбка

"Это сексуально, это красиво, это всегда привлекает внимание. В трендах юбки-карандаши. Советую выбирать либо на запах, либо с разрезом", - говорит стилист.

Трендовая вещь в этом году (фото: Instagram/purpur.stylist)

Платье в цветочный принт

"Главное понимать, что принт должен быть пропорционален вашему телосложению. Не надо одевать на себя "шторы" в густой цветочек или мелкий, тусклый, рябой принт от которого в глазах мерцает. Цветочный принт для романтических платьев - классика. Если он вписывается в ваш гардероб, смело покупайте", - советует Шевченко.

Трендовая вещь в этом году (фото: Instagram/purpur.stylist)

Костюм в офисном стиле или костюм в тонкую полоску

"Костюм-тройка с нами уже несколько лет и на ближайшие годы он будет в топе актуального. К тому же покупая один костюм, вы получаете три вещи для множества образов. Трендом в этом году являются костюмы в тонкую полоску, поэтому обратите внимание на них. И не забывайте - современный, деловой костюм имеет легкий оверсайз. Костюмы по фигуре - это мода 15-летней давности", - отмечает эксперт.

Трендовая вещь в этом году (фото: Instagram/purpur.stylist)

Брюки-сигареты

"Это просто топ этого года. Очень красивый фасон, но чаще всего подходит он фигурам с узкими бедрами. И да, они называются именно сигареты. На таких штанах очень часто есть стрелки, поэтому помним правило - если вы надели брюки и стрелка на бедрах растянулась, значит брюки малы", - объясняет стилист.

Трендовая вещь в этом году (фото: Instagram/purpur.stylist)

Минималистическое макси-платье в офисном стиле

"Это база, основа, "грунт". Под пиджак, под косуху, под пальто, тренч - с таким платьем можно надеть буквально все. Благодаря отсутствию лишних деталей и своей "базовости" такое платье вы проносите не один год, стилизуя под актуальные тенденции", - говорит Шевченко.

Трендовая вещь в этом году (фото: Instagram/purpur.stylis)