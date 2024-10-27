7 способів, які допоможуть розслабитися ввечері та краще спати

Сон є важливим для задовільного стану організму. Тому деякі способи допоможуть розслабитись ввечері та уникнути безсоння.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Ведення щоденника

Багато думок в голові можуть заважати сну, тому спробуйте написати їх в щоденнику. Це чудовий спосіб опрацювати все та звільнитися від думок. Також це може допомогти розслабити нервову систему, що дозволить швидше заснути.

Упорядкування думок, наприклад, написання списку справ на завтра можуть заспокоїти розум.

Розтягнення м'язів

Психотерапевт Наталі Капано розповіла, що перш ніж лягти в ліжко, виділіть кілька хвилин, щоб потягнутися. Ця звичка зніме фізичну напругу у тілі, допомагаючи відчути себе більш розслабленим.

Розтяжка є чудовою технікою "заземлення", оскільки вона сигналізує тілу, що настав час звільнитися від стресу чи тривоги.

Зосередьтеся на м’яких положеннях йоги, таких як поза дитини, повороти шиєю або легкі нахили вперед. Розтяжки також можуть заспокоїти нервову систему, полегшуючи занурення в сон.

Медитація

Це ефективний інструмент для розслаблення розуму й тіла перед сном. До того ж це дозволяє зосередитися на диханні, яке регулює нервову систему.

А це буде знижувати частоту серцевих скорочень, зменшує стрес і занепокоєння.

Головне - уникати примусової медитації. Якщо ви новачок у цій практиці, почніть з усвідомлення того, що, швидше за все, ви не зможете досягнути швидких результатів.

Прийміть теплу ванну

Якщо у вас є час, прийміть теплу ванну або душ перед сном. Активність підвищить температуру тіла, що змушує охолоджуватися.

До того ж це може розслабити м’язи та позбутися стресу. Щоб отримати максимальну віддачу від цього способу, постарайтеся зробити це приблизно за годину до сну.

Слухайте спокійну музику

Мелодії зададуть тон на ніч, допомагаючи тілу підготуватися до сну. М’яка, заспокійлива музика може допомогти уповільнити серцевий ритм і заспокоїти розум, полегшуючи розслаблення.

Дотримуйтеся треків із плавним рівним ритмом, як-от класичних мелодій.

Варто установити таймер сну на пристрої, таким чином, музика вимкнеться, коли ви заснете.

Читайте книгу

Ця звичка може допомогти відволіктися від важкого робочого дня та розслабитись. Варто вибрати легкий жанр, наприклад сучасну фантастику чи легкий роман, який подарує вам гарний настрій.

Розпорядок дня

Правильно складений розпорядок дня - це не тільки чудовий спосіб завершити день, але цей й дасть тілу зрозуміти, що час розслабитися.