7 способов, которые помогут расслабиться вечером и лучше спать

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Ведение дневника

Многие мысли в голове могут мешать сну, поэтому попробуйте написать их в дневнике. Это отличный способ проработать все и освободиться от мыслей. Также это может помочь расслабить нервную систему, что позволит быстрее уснуть.

Составление мнений, например, написание списка дел на завтра могут успокоить разум.

Растяжение мышц

Психотерапевт Натали Капано рассказала, что прежде чем лечь в постель, выделите несколько минут, чтобы потянуться. Эта привычка снимет физическое напряжение в теле, помогая почувствовать себя более расслабленным.

Растяжка является прекрасной техникой "заземления", поскольку она сигнализирует телу, что пора освободиться от стресса или тревоги.

Сосредоточьтесь на мягких положениях йоги, таких как поза ребенка, повороты шеей или легкие наклоны вперед. Растяжки также могут успокоить нервную систему, облегчая погружение в сон.

Медитация

Это эффективный инструмент для расслабления ума и тела перед сном. К тому же это позволяет сосредоточиться на дыхании, регулирующем нервную систему.

А это будет снижать частоту сердечных сокращений, уменьшает стресс и беспокойство.

Главное - избегать принудительной медитации. Если вы новичок в этой практике, начните с осознания того, что, скорее всего, вы не сможете добиться быстрых результатов.

Примите теплую ванну

Если у вас есть время, примите теплую ванночку или душ перед сном. Активность повысит температуру тела, что заставляет охлаждаться.

К тому же это может расслабить мышцы и избавиться от стресса. Чтобы получить максимальную отдачу от этого способа, постарайтесь сделать это примерно за час до сна.

Слушайте спокойную музыку

Мелодии зададут тон на ночь, помогая телу подготовиться ко сну. Мягкая, успокаивающая музыка может помочь замедлить сердечный ритм и успокоить разум, облегчая расслабление.

Следуйте трекам с плавным ровным ритмом, таким как классические мелодии.

Следует установить таймер сна на устройстве, таким образом, музыка выключится, когда вы заснете.

Читайте книгу

Эта привычка может помочь отвлечься от тяжелого рабочего дня и расслабиться. Следует выбрать легкий жанр, например современную фантастику или легкий роман, который подарит вам хорошее настроение.

Распорядок дня

Правильно составленный распорядок дня - это не только отличный способ завершить день, но этот и даст телу понять, что пора расслабиться.