7 смачних рецептів глінтвейну для затишку і тепла

Глінтвейн - традиційний зимовий напій у багатьох країнах. Вважається, що схожі рецепти напою були відомі ще в стародавньому Римі - вино змішували з прянощами та нагрівали.
РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало рецепти алкогольного та безалкогольного глінтвейну, який не лише зігріє, а й наповнить оселю пахощами.
Для того, щоб приготувати зимовий напій з грушами та ягодами, необхідні такі продукти:
Як готувати глінтвейн з ягодами та грушами
Перелийте вино у велику каструлю. Якщо рідини небагато, груші доведеться постійно перевертати, щоб вони були занурені в рідину.
Груші помийте, обсушіть, зріжте з плодів шкірку та нижню частину. Розрізати грушу не потрібно. Покладіть груші в вино, всипте апельсинову цедру, додайте спеції і цукор.
Варіть напій на середньому вогні до кипіння. Після цього потрібно зменшити вогонь і варити напій протягом 15-20 хвилин.
За декілька хвилин до готовності глінтвейну додайте розморожені ягоди ожини. Груші потрібно дістати з напою, а сам глінтвейн розлити по чашках, за бажанням прикрасивши кожну апельсином.
Для того, щоб приготувати глінтвейн з журавлиною, треба ці інгредієнти:
Як готувати глінтвейн з журавлиною
Перелийте вино у каструлю. Імбир почистьте та наріжте на маленькі шматочки або натріть на тертці. Грушу помийте та наріжте на невеликі шматочки.
Додайте до вина грушу, імбир, журавлину, гвоздику та бодян. Апельсин помийте та розріжте навпіл. Вичавіть сік у каструлю, а тоді покладіть шматочки апельсина.
Доведіть глінтвейн до кипіння на середньому вогні. Потім зменшити вогонь та проваріть напій протягом 15-20 хвилин. Додайте мед, ретельно перемішайте напій та розлийте глінтвейн у келихи
Щоб приготувати глінтвейн в яблуці, для напою знадобляться:
Як готувати глінтвейн в яблуці
Помийте яблуко та апельсин, наріжте кожен фрукт на чотири частини. Перекладіть шматочки яблука та апельсина в каструлю, додайте прянощі та сидр.
Доведіть глінтвейн до появи пару на маленькому вогні. Щоб зробити напій менш алкогольним, можна злегка прокип'ятити рідину, щоб випарувався алкоголь.
Зніміть глінтвейн з вогню, додайте мед та перемішайте напій. Залиште глінтвейн настоюватися на 10 хвилин, а потім розлийте у келихи.
Як готувати глінтвейн на яблучному сидрі (ілюстративне фото: Freepik)
Для приготування глінтвейну на яблучному сидрі необхідні такі продукти:
Як готувати глінтвейн на яблучному сидрі
Помийте яблуко та апельсин, наріжте кожен фрукт на чотири частини. Перекладіть шматочки яблука та апельсина в каструлю, додайте прянощі та сидр.
Доведіть глінтвейн до появи пару на маленькому вогні. Щоб зробити напій менш алкогольним, можна злегка прокип'ятити рідину, щоб випарувався алкоголь.
Зніміть глінтвейн з вогню, додайте мед та перемішайте напій. Залиште глінтвейн настоюватися на 10 хвилин, а потім розлийте у келихи.
Для того, щоб приготувати безалкогольний глінтвейн на виноградному соку, необхідні такі інгредієнти:
Як готувати безалкогольний глінтвейн з виноградним соком
Помийте і наріжте кружечками апельсин. Потрібну кількість перекладіть в каструлю, додайте спеції та залийте все соком.
Додайте цукор і прогрійте рідину протягом 10 хвилин на маленькому вогні. Важливо не доводити глінтвейн до кипіння. Теплий безалкогольний глінтвейн розлийте по чашках, за бажанням прикрасивши рештою кружечків апельсина.
Щоб приготувати безалкогольний глінтвейн на основі чаю каркаде, необхідні наступні продукти:
Як готувати безалкогольний глінтвейн з каркаде
Щоб приготувати безалкогольний глінтвейн з каркаде, помийте апельсин та зріжте з нього шкірку - її потрібно перекласти в каструлю, додавши прянощі. Імбир почистьте та наріжте тонкими слайсами.
Додайте цукор або мед до смаку, а також вичавіть в каструлю сік з апельсина. Доведіть суміш на середньому вогні до кипіння, прокип'ятіть близько 2-3 хвилин, а потім влийте решту води.
Ще раз доведіть глінтвейн до кипіння та вкиньте каркаде. Зніміть глінтвейн з вогню, залиште на 15 хвилин для насиченого смаку, а потім розлийте по чашках.
Як готувати безалкогольний глінтвейн (ілюстративне фото: Freepik)
Як готувати безалкогольний глінтвейн з гранатовим соком
Щоб приготувати безалкогольний глінтвейн з гранатовим соком, спочатку підготуйте фрукти. Помийте лимон, апельсин та яблуко, наріжте потрібну кількість на тонкі півкільця.
Перекладіть фрукти в каструлю, всипте спеції та залийте гранатовий сік. Доведіть напій до кипіння на середньому вогні, прокип'ятіть протягом 2-3 хвилин - і одразу розливайте по келихах.
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При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: кулінарний сайт Євгена Клопотенка, кулінарні YouTube-канали "Salat i Misto", "Смачна сторінка".