7 смачних рецептів глінтвейну для затишку і тепла

Глінтвейн з ягодами та грушами

Для того, щоб приготувати зимовий напій з грушами та ягодами, необхідні такі продукти:

сухе червоне вино - 1-2 пляшки

цукор - 90-110 г

цедра апельсина - з 1/4 апельсина

груші (тверді сорти) - 3 шт.

ожина (заморожена) - 200 г

кориця - 1 паличка

кардамон - 4 зерна

бодян - 4 зірочки

гвоздика - 2-3 бутони

Як готувати глінтвейн з ягодами та грушами

Перелийте вино у велику каструлю. Якщо рідини небагато, груші доведеться постійно перевертати, щоб вони були занурені в рідину.

Груші помийте, обсушіть, зріжте з плодів шкірку та нижню частину. Розрізати грушу не потрібно. Покладіть груші в вино, всипте апельсинову цедру, додайте спеції і цукор.

Варіть напій на середньому вогні до кипіння. Після цього потрібно зменшити вогонь і варити напій протягом 15-20 хвилин.

За декілька хвилин до готовності глінтвейну додайте розморожені ягоди ожини. Груші потрібно дістати з напою, а сам глінтвейн розлити по чашках, за бажанням прикрасивши кожну апельсином.

Глінтвейн з журавлиною та імбиром

Для того, щоб приготувати глінтвейн з журавлиною, треба ці інгредієнти:

червоне сухе вино - 750 мл

мед - 50 г

апельсин - 1 шт.

журавлина - 100 г

імбир - 3 см кореня

груша - 1 шт.

бодян - 2 зірочки

гвоздика - 2 бутони

Як готувати глінтвейн з журавлиною

Перелийте вино у каструлю. Імбир почистьте та наріжте на маленькі шматочки або натріть на тертці. Грушу помийте та наріжте на невеликі шматочки.

Додайте до вина грушу, імбир, журавлину, гвоздику та бодян. Апельсин помийте та розріжте навпіл. Вичавіть сік у каструлю, а тоді покладіть шматочки апельсина.

Доведіть глінтвейн до кипіння на середньому вогні. Потім зменшити вогонь та проваріть напій протягом 15-20 хвилин. Додайте мед, ретельно перемішайте напій та розлийте глінтвейн у келихи

Глінтвейн в яблуці

Щоб приготувати глінтвейн в яблуці, для напою знадобляться:

вино червоне сухе - 0,7 л

мед - 1 ст. л.

яблуко - 6 шт.

апельсин - 0,5 шт.

апельсинова цедра - з половини апельсина

родзинки - 30 г

кориця - 2 шт.

кардамон - 3 зерна

аніс - 2 зірочки

ванільний цукор - 10 г

Як готувати глінтвейн в яблуці

Помийте яблуко та апельсин, наріжте кожен фрукт на чотири частини. Перекладіть шматочки яблука та апельсина в каструлю, додайте прянощі та сидр.

Доведіть глінтвейн до появи пару на маленькому вогні. Щоб зробити напій менш алкогольним, можна злегка прокип'ятити рідину, щоб випарувався алкоголь.

Зніміть глінтвейн з вогню, додайте мед та перемішайте напій. Залиште глінтвейн настоюватися на 10 хвилин, а потім розлийте у келихи.

Глінтвейн на яблучному сидрі

Як готувати глінтвейн на яблучному сидрі (ілюстративне фото: Freepik)

Для приготування глінтвейну на яблучному сидрі необхідні такі продукти:

яблучний сидр - 1,5 л

апельсин - 1 шт.

яблуко - 1 шт.

бодян - 3 зірочки

кориця - 2 палички

кардамон - 2 шт.

гвоздика - 2 шт.

мед - 50-70 г

Як готувати глінтвейн на яблучному сидрі

Помийте яблуко та апельсин, наріжте кожен фрукт на чотири частини. Перекладіть шматочки яблука та апельсина в каструлю, додайте прянощі та сидр.

Доведіть глінтвейн до появи пару на маленькому вогні. Щоб зробити напій менш алкогольним, можна злегка прокип'ятити рідину, щоб випарувався алкоголь.

Зніміть глінтвейн з вогню, додайте мед та перемішайте напій. Залиште глінтвейн настоюватися на 10 хвилин, а потім розлийте у келихи.

Безалкогольний глінтвейн з виноградним соком

Для того, щоб приготувати безалкогольний глінтвейн на виноградному соку, необхідні такі інгредієнти:

сік з червоного винограду - 1 л

апельсин - 1/2 шт.

кориця - 2 паличка

гвоздика - 5 шт.

лавровий лист - 2 шт.

чебрець - 2 гілочки

цукор - 2 ст. л.

Як готувати безалкогольний глінтвейн з виноградним соком

Помийте і наріжте кружечками апельсин. Потрібну кількість перекладіть в каструлю, додайте спеції та залийте все соком.

Додайте цукор і прогрійте рідину протягом 10 хвилин на маленькому вогні. Важливо не доводити глінтвейн до кипіння. Теплий безалкогольний глінтвейн розлийте по чашках, за бажанням прикрасивши рештою кружечків апельсина.

Безалкогольний глінтвейн з каркаде

Щоб приготувати безалкогольний глінтвейн на основі чаю каркаде, необхідні наступні продукти:

вода - 700 мл

каркаде - 15 г

апельсин - 1 шт.

апельсиновий сік - з 1 апельсина

бодян - 3 зірочки

кардамон - 3 шт.

гвоздика - 7 бутонів

кориця - 2 шт.

мускатний горіх - 1/4 ч. л.

Як готувати безалкогольний глінтвейн з каркаде

Щоб приготувати безалкогольний глінтвейн з каркаде, помийте апельсин та зріжте з нього шкірку - її потрібно перекласти в каструлю, додавши прянощі. Імбир почистьте та наріжте тонкими слайсами.

Додайте цукор або мед до смаку, а також вичавіть в каструлю сік з апельсина. Доведіть суміш на середньому вогні до кипіння, прокип'ятіть близько 2-3 хвилин, а потім влийте решту води.

Ще раз доведіть глінтвейн до кипіння та вкиньте каркаде. Зніміть глінтвейн з вогню, залиште на 15 хвилин для насиченого смаку, а потім розлийте по чашках.

Безалкогольний глінтвейн з гранатовим соком

Як готувати безалкогольний глінтвейн (ілюстративне фото: Freepik)

сік гранатовий - 750 мл

яблуко - 1/2 шт.

апельсин - 1/2 шт.

лимон - 1/2 шт.

кориця - 1-2 палички

імбир - 1 дрібка

бодян - 1-2 зірочки

гвоздика - 1 шт.

кардамон - 2-3 шт.

Як готувати безалкогольний глінтвейн з гранатовим соком

Щоб приготувати безалкогольний глінтвейн з гранатовим соком, спочатку підготуйте фрукти. Помийте лимон, апельсин та яблуко, наріжте потрібну кількість на тонкі півкільця.

Перекладіть фрукти в каструлю, всипте спеції та залийте гранатовий сік. Доведіть напій до кипіння на середньому вогні, прокип'ятіть протягом 2-3 хвилин - і одразу розливайте по келихах.