П'ять напоїв, які зменшують бажання солодкого. Додайте їх до раціону!

Вживаючи їжу з високим глікемічним індексом, ми різко підвищуємо рівень цукру та крові. Щож потрібно попити, щоб зменшити сильне бажання їсти солодке?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Poradnik Zdrowie.

Що знижує бажання їсти солодке?

Потяг до солодкого є кошмаром багатьох людей, які намагаються схуднути або змінити свої харчові звички на більш здорові. Але це не означає, що неможливо це виправити. Прикладом є п’ять напоїв, на які варто звернути увагу.

Одним з них є кавуновий сік, який містить багато природних цукрів, а також вітамінів і велику дозу клітковини, особливо якщо ви вирішите використовувати ще й м’якоть.

Тому з’ївши кілька скибочок фруктів, свіжовичавлений сік або приготувавши домашній смузі, ви швидко позбудетеся тяги до солодкого.

Чого не вистачає організму, коли хочеться солодкого?

Аргументом, який повинен переконати вас з'їсти кавун, є не тільки його солодкий смак, але і велика доза магнію. А його дефіцит призводить до того, що наш організм має проблеми з регуляцією рівня цукру в крові, що призводить до збільшення бажання тягнутися до солодкого.

Магній необхідний для метаболізму глюкози. Тому 230 мл кавунового соку не тільки задовольняє потребу з’їсти солодкого, але й заповнює нестачу, знижуючи ризик наступних нападів поїдання солодкого.

Що пити, щоб не їсти солодкого?

Просто пийте потрібну кількість води, і ваша тяга до цукру зменшиться. Часто, навіть коли ви відчуваєте звичайний голод, достатньо склянки води, щоб зникла потреба перекушувати. Тому спробуйте цей спосіб і коли знову відчуєте бажання з'їсти шоколад або інші солодощі, спокійно випийте склянку води.

Наступний напій, який знижує тягу до солодкого, - це матча - спеціальний чай дрібного помелу. Настій містить високий вміст L-теаніну. Це амінокислота, яка відповідає за зниження стресу та бореться з тривогою, яка може бути причиною нав’язливих перекусів, включаючи споживання солодкого.

Четвертий напій, який полегшує відмову від нездорових перекусів, - чайний гриб. Це різновид ферментованого чаю, який збагачує бактеріальну флору. Комбуча містить оцтову кислоту, яка допомагає знизити рівень цукру в крові. Завдяки цьому організм більшою мірою метаболізує глюкозу та краще справляється з повторюваною тягою.

Останнім, але не менш корисним способом може бути вживання води з яблучним оцтом. Цей напій знижує рівень цукру в крові та довше забезпечує відчуття ситості, пригнічуючи тягу до солодкого. Однак важливо не перестаратися з кількістю яблучного оцту. Досить чайної ложки на склянку кип’яченої теплої води. Однак якщо у вас є проблеми з травною системою, включаючи виразку шлунка, рефлюкс або запалення, відмовтеся від оцту.