7 вкусных рецептов глинтвейна для уюта и тепла

Глинтвейн с ягодами и грушами

Для того, чтобы приготовить зимний напиток с грушами и ягодами, необходимы такие продукты:

сухое красное вино - 1-2 бутылки

сахар - 90-110 г

цедра апельсина - с 1/4 апельсина

груши (твердые сорта) - 3 шт.

ежевика (замороженная) - 200 г

корица - 1 палочка

кардамон - 4 зерна

бадьян - 4 звездочки

гвоздика - 2-3 бутона

Как готовить глинтвейн с ягодами и грушами

Перелейте вино в большую кастрюлю. Если жидкости немного, груши придется постоянно переворачивать, чтобы они были погружены в жидкость.

Груши помойте, обсушите, срежьте с плодов кожуру и нижнюю часть. Разрезать грушу не нужно. Положите груши в вино, всыпьте апельсиновую цедру, добавьте специи и сахар.

Варите напиток на среднем огне до кипения. После этого нужно уменьшить огонь и варить напиток в течение 15-20 минут.

За несколько минут до готовности глинтвейна добавьте размороженные ягоды ежевики. Груши нужно достать из напитка, а сам глинтвейн разлить по чашкам, по желанию украсив каждую апельсином.

Глинтвейн с клюквой и имбирем

Для того, чтобы приготовить глинтвейн с клюквой, надо эти ингредиенты:

красное сухое вино - 750 мл

мед - 50 г

апельсин - 1 шт.

клюква - 100 г

имбирь - 3 см корня

груша - 1 шт.

бадьян - 2 звездочки

гвоздика - 2 бутона

Как готовить глинтвейн с клюквой

Перелейте вино в кастрюлю. Имбирь почистьте и нарежьте на маленькие кусочки или натрите на терке. Грушу помойте и нарежьте на небольшие кусочки.

Добавьте к вину грушу, имбирь, клюкву, гвоздику и бадьян. Апельсин помойте и разрежьте пополам. Выжмите сок в кастрюлю, а затем положите кусочки апельсина.

Доведите глинтвейн до кипения на среднем огне. Затем уменьшите огонь и проварите напиток в течение 15-20 минут. Добавьте мед, тщательно перемешайте напиток и разлейте глинтвейн в бокалы.

Глинтвейн в яблоке

Чтобы приготовить глинтвейн в яблоке, для напитка понадобятся:

вино красное сухое - 0,7 л

мед - 1 ст. л.

яблоко - 6 шт.

апельсин - 0,5 шт.

апельсиновая цедра - с половины апельсина

изюм - 30 г

корица - 2 шт.

кардамон - 3 зерна

анис - 2 звездочки

ванильный сахар - 10 г

Как готовить глинтвейн в яблоке

Помойте яблоко и апельсин, нарежьте каждый фрукт на четыре части. Переложите кусочки яблока и апельсина в кастрюлю, добавьте пряности и сидр.

Доведите глинтвейн до появления пара на маленьком огне. Чтобы сделать напиток менее алкогольным, можно слегка прокипятить жидкость, чтобы испарился алкоголь.

Снимите глинтвейн с огня, добавьте мед и перемешайте напиток. Оставьте глинтвейн настаиваться на 10 минут, а затем разлейте в бокалы.

Глинтвейн на яблочном сидре

Как готовить глинтвейн на яблочном сидре (иллюстративное фото: Freepik)

Для приготовления глинтвейна на яблочном сидре необходимы такие продукты:

яблочный сидр - 1,5 л

апельсин - 1 шт.

яблоко - 1 шт.

бадьян - 3 звездочки

корица - 2 палочки

кардамон - 2 шт.

гвоздика - 2 шт.

мед - 50-70 г

Как готовить глинтвейн на яблочном сидре

Помойте яблоко и апельсин, нарежьте каждый фрукт на четыре части. Переложите кусочки яблока и апельсина в кастрюлю, добавьте пряности и сидр.

Доведите глинтвейн до появления пара на маленьком огне. Чтобы сделать напиток менее алкогольным, можно слегка прокипятить жидкость, чтобы испарился алкоголь.

Снимите глинтвейн с огня, добавьте мед и перемешайте напиток. Оставьте глинтвейн настаиваться на 10 минут, а затем разлейте в бокалы.

Безалкогольный глинтвейн с виноградным соком

Для того, чтобы приготовить безалкогольный глинтвейн на виноградном соке, необходимы следующие ингредиенты:

сок из красного винограда - 1 л

апельсин - 1/2 шт.

корица - 2 палочки

гвоздика - 5 шт.

лавровый лист - 2 шт.

тимьян - 2 веточки

сахар - 2 ст. л.

Как готовить безалкогольный глинтвейн с виноградным соком

Помойте и нарежьте кружочками апельсин. Нужное количество переложите в кастрюлю, добавьте специи и залейте все соком.

Добавьте сахар и прогрейте жидкость в течение 10 минут на маленьком огне. Важно не доводить глинтвейн до кипения. Теплый безалкогольный глинтвейн разлейте по чашкам, по желанию украсив оставшимися кружочками апельсина.

Безалкогольный глинтвейн с каркаде

Чтобы приготовить безалкогольный глинтвейн на основе чая каркаде, необходимы следующие продукты:

вода - 700 мл

каркаде - 15 г

апельсин - 1 шт.

апельсиновый сок - из 1 апельсина

бадьян - 3 звездочки

кардамон - 3 шт.

гвоздика - 7 бутонов

корица - 2 шт.

мускатный орех - 1/4 ч. л.

Как готовить безалкогольный глинтвейн из каркаде

Чтобы приготовить безалкогольный глинтвейн с каркаде, помойте апельсин и срежьте с него кожуру - ее нужно переложить в кастрюлю, добавив пряности. Имбирь почистьте и нарежьте тонкими слайсами.

Добавьте сахар или мед по вкусу, а также выжмите в кастрюлю сок из апельсина. Доведите смесь на среднем огне до кипения, прокипятите около 2-3 минут, а затем влейте оставшуюся воду.

Еще раз доведите глинтвейн до кипения и бросьте каркаде. Снимите глинтвейн с огня, оставьте на 15 минут для насыщенного вкуса, а затем разлейте по чашкам.

Безалкогольный глинтвейн с гранатовым соком

Как готовить безалкогольный глинтвейн (иллюстративное фото: Freepik)

сок гранатовый - 750 мл

яблоко - 1/2 шт.

апельсин - 1/2 шт.

лимон - 1/2 шт.

корица - 1-2 палочки

имбирь - 1 щепотка

бадьян - 1-2 звездочки

гвоздика - 1 шт.

кардамон - 2-3 шт.

Как готовить безалкогольный глинтвейн с гранатовым соком

Чтобы приготовить безалкогольный глинтвейн с гранатовым соком, сначала подготовьте фрукты. Помойте лимон, апельсин и яблоко, нарежьте нужное количество на тонкие полукольца.

Переложите фрукты в кастрюлю, всыпьте специи и залейте гранатовый сок. Доведите напиток до кипения на среднем огне, прокипятите в течение 2-3 минут - и сразу разливайте по бокалам.