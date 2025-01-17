7 вкусных рецептов глинтвейна для уюта и тепла

Глинтвейн - традиционный зимний напиток во многих странах. Считается, что похожие рецепты напитка были известны еще в древнем Риме - вино смешивали с пряностями и нагревали.
РБК-Украина (проект Styler) собрало рецепты алкогольного и безалкогольного глинтвейна, который не только согреет, но и наполнит дом благоуханием.
Для того, чтобы приготовить зимний напиток с грушами и ягодами, необходимы такие продукты:
Как готовить глинтвейн с ягодами и грушами
Перелейте вино в большую кастрюлю. Если жидкости немного, груши придется постоянно переворачивать, чтобы они были погружены в жидкость.
Груши помойте, обсушите, срежьте с плодов кожуру и нижнюю часть. Разрезать грушу не нужно. Положите груши в вино, всыпьте апельсиновую цедру, добавьте специи и сахар.
Варите напиток на среднем огне до кипения. После этого нужно уменьшить огонь и варить напиток в течение 15-20 минут.
За несколько минут до готовности глинтвейна добавьте размороженные ягоды ежевики. Груши нужно достать из напитка, а сам глинтвейн разлить по чашкам, по желанию украсив каждую апельсином.
Для того, чтобы приготовить глинтвейн с клюквой, надо эти ингредиенты:
Как готовить глинтвейн с клюквой
Перелейте вино в кастрюлю. Имбирь почистьте и нарежьте на маленькие кусочки или натрите на терке. Грушу помойте и нарежьте на небольшие кусочки.
Добавьте к вину грушу, имбирь, клюкву, гвоздику и бадьян. Апельсин помойте и разрежьте пополам. Выжмите сок в кастрюлю, а затем положите кусочки апельсина.
Доведите глинтвейн до кипения на среднем огне. Затем уменьшите огонь и проварите напиток в течение 15-20 минут. Добавьте мед, тщательно перемешайте напиток и разлейте глинтвейн в бокалы.
Чтобы приготовить глинтвейн в яблоке, для напитка понадобятся:
Как готовить глинтвейн в яблоке
Помойте яблоко и апельсин, нарежьте каждый фрукт на четыре части. Переложите кусочки яблока и апельсина в кастрюлю, добавьте пряности и сидр.
Доведите глинтвейн до появления пара на маленьком огне. Чтобы сделать напиток менее алкогольным, можно слегка прокипятить жидкость, чтобы испарился алкоголь.
Снимите глинтвейн с огня, добавьте мед и перемешайте напиток. Оставьте глинтвейн настаиваться на 10 минут, а затем разлейте в бокалы.
Как готовить глинтвейн на яблочном сидре (иллюстративное фото: Freepik)
Для приготовления глинтвейна на яблочном сидре необходимы такие продукты:
Как готовить глинтвейн на яблочном сидре
Помойте яблоко и апельсин, нарежьте каждый фрукт на четыре части. Переложите кусочки яблока и апельсина в кастрюлю, добавьте пряности и сидр.
Доведите глинтвейн до появления пара на маленьком огне. Чтобы сделать напиток менее алкогольным, можно слегка прокипятить жидкость, чтобы испарился алкоголь.
Снимите глинтвейн с огня, добавьте мед и перемешайте напиток. Оставьте глинтвейн настаиваться на 10 минут, а затем разлейте в бокалы.
Для того, чтобы приготовить безалкогольный глинтвейн на виноградном соке, необходимы следующие ингредиенты:
Как готовить безалкогольный глинтвейн с виноградным соком
Помойте и нарежьте кружочками апельсин. Нужное количество переложите в кастрюлю, добавьте специи и залейте все соком.
Добавьте сахар и прогрейте жидкость в течение 10 минут на маленьком огне. Важно не доводить глинтвейн до кипения. Теплый безалкогольный глинтвейн разлейте по чашкам, по желанию украсив оставшимися кружочками апельсина.
Чтобы приготовить безалкогольный глинтвейн на основе чая каркаде, необходимы следующие продукты:
Как готовить безалкогольный глинтвейн из каркаде
Чтобы приготовить безалкогольный глинтвейн с каркаде, помойте апельсин и срежьте с него кожуру - ее нужно переложить в кастрюлю, добавив пряности. Имбирь почистьте и нарежьте тонкими слайсами.
Добавьте сахар или мед по вкусу, а также выжмите в кастрюлю сок из апельсина. Доведите смесь на среднем огне до кипения, прокипятите около 2-3 минут, а затем влейте оставшуюся воду.
Еще раз доведите глинтвейн до кипения и бросьте каркаде. Снимите глинтвейн с огня, оставьте на 15 минут для насыщенного вкуса, а затем разлейте по чашкам.
Как готовить безалкогольный глинтвейн (иллюстративное фото: Freepik)
Как готовить безалкогольный глинтвейн с гранатовым соком
Чтобы приготовить безалкогольный глинтвейн с гранатовым соком, сначала подготовьте фрукты. Помойте лимон, апельсин и яблоко, нарежьте нужное количество на тонкие полукольца.
Переложите фрукты в кастрюлю, всыпьте специи и залейте гранатовый сок. Доведите напиток до кипения на среднем огне, прокипятите в течение 2-3 минут - и сразу разливайте по бокалам.
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При написании материала использовались следующие источники: кулинарный сайт Евгена Клопотенко, кулинарные YouTube-каналы "Salat i Misto", "Смачна сторінка".