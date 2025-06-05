7 серіалів про любов, інтриги і королівства, від яких вас не відтягнуть навіть за вуха

Іноді хочеться відволіктися та поринути у світ пригод, кохання та інтриг. І в цьому вам допоможуть історії про королівства, романи та драми, які отримали чимало епізодів та незрівнянні сюжети.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 7 цікавих серіалів на вечір, від яких неможливо відірватися.

"Борджіа"

Цей серіал переносить глядачів у Ватикан XV століття, де сім’я Борджіа веде гру за владу, не цураючись ані інтриг, ані отруєнь. Розкішна картинка, пристрасті, боротьба за престол - усе це створює атмосферу, від якої вас не відтягнуть навіть за вуха.

"Біла принцеса"

Серіал показує, як "політичне" весілля мало об’єднати дві династії, що ворогують. Але за фасадом так званого примирення ховаються недовіра, інтриги та хитрі стратегії. Чи буде місце справжнім почуттям у світі брехні? Затамовуйте подих та готуйтеся пірнути в неймовірну історію.

"Тюдори"

Яскраві постаті, гучні страти, блиск королівського двору і темні ігри - серіал затягне з першого епізоду. Вам буде складно не захопитися цим динамічним і візуально вражаючим сюжетом. А головні герої змусять розчаровуватися та захоплюватися одночасно.

"Біла королева"

Сюжет розповідає про жінок, які стояли за троном під час Війни Троянд. Це історія трьох королев, які борються не тільки за престол, а й за свою гідність. Політична гра, материнська любов і сила інтуїції переплітаються й перетворюються на неймовірні події. Кожен епізод тримає в напрузі до останньої хвилини.

Також дивіться наступні серіали:

"Царство"

"Версаль"