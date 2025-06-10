7 сериалов Netflix, которые покоряют мир: что смотрят прямо сейчас
Ищете, что посмотреть этим вечером? Вот подборка сериалов Netflix, которые покоряют зрителей по всему миру.
От новых историй до продолжений уже известных хитов - РБК-Украина (проект Styler) предлагает сериалы, которые затягивают с первых минут.
"Джинни и Джорджия"
Новый сезон о жизни мамы Джорджии после переезда в новый город с дочерью и сыном продолжает поражать сюжетными поворотами. На этот раз над главной героиней нависла угроза заключения. Сможет ли она выйти сухой из воды?
"Отдел нераскрытых дел"
Интересный криминальный сериал о дерзком, но выдающемся детективе. Главный инспектор Карл Морк становится руководителем нового полицейского участка в Эдинбурге, где вместе с другими экспертами распутывает старые дела.
"Любовь, смерть плюс работы"
Анимационная антология об ужасающих существах и безумных неожиданностях для взрослых. Каждый эпизод - отдельная история, которая сочетает фэнтези, ужасы и черный юмор.
"Сирены"
Главная героиня оказывается в непривычной для себя среде, когда начинает волноваться из-за слишком близких отношений младшей сестры с ее богатой руководительницей. Оказавшись в роскошном поместье, она начинает искать ответы и открывает невероятные тайны.
"Черное зеркало 7"
Увлекательный сериал-антология, который погружает в водоворот запутанных историй, вернулся с новым сезоном. Новые истории, где все не то, чем кажется, впечатляют не меньше предыдущих.
"Пульс"
Персонал больницы в Майами пытается преодолевать медицинские кризисы на фоне природной стихии и скандального разоблачения личных отношений между руководителем и подчиненной.
"Ты"
Финальная часть истории, где знаменитый Джо Голдберг возвращается в родной город и сталкивается с призраками своего прошлого.
Вас также может заинтересовать:
- 8 свежих фильмов на вечер, которые поразят сюжетом
- Бомбезные сериалы о женщинах и для женщин
- Сериалы о королевствах, которые затягивают мгновенно.