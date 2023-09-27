7 секретів від довгожителів, які допомогли їм досягнути 100-річчя

Для деяких довгожителів 100 років - це лише цифра. Вони займаються спортом, подорожують, працюють, танцюють і насолоджуються кожним днем. Експерти стверджують, що тривалість життя на 80% залежить від щоденних звичок, тому треба більше зважати на свій спосіб життя.

Про те, що радять робити довгожителі, аби прожити до 100 років, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Today .

Будьте активними

Вівіан Леві займається плаванням майже 100 років. У 104 роки вона щоранку ходить до спортивного залу Нью-Йорка, щоб 45 хвилин плавати в басейні.

Дослідження показали, що плавання є однією з найкращих вправ для довгого та здорового життя. Регулярні фізичні вправи також можуть запобігти зменшенню активності мозку у літніх людей.

Окрім плавання з 6 років, Леві любила піші прогулянки і їзду на велосипеді. Також вона з дитинства грала в теніс і волейбол.

"Вправи приносять мені задоволення, і це корисно для мого тіла. Ви також знайомитеся з людьми під час занять. Там, де я купаюся, я знайшла друзів", - каже вона.

100-річна Ширлі Гудман заявила, що танці зберігають її тіло здоровим. Відома як "Танцююча Нана", вона і досі любить танцювати чечітку на вечірках.

"Я б порадила людям, якщо вони взагалі люблять музику, залишити її у своєму житті, а не просто сидіти вдома в кріслі-гойдалці", - каже вона.

Їжте свіжу, домашню їжу

У віці 114 років Елізабет Френсіс зі штату Техас, є другою найстаршою людиною в США.

У жінки завжди був невеликий город, де вона вирощувала овочі, зокрема зелень, гірчицю, моркву та бамію. Її онука розповіла, що бабця завжди готувала їжу із домашніх овочів та ніколи не їла фастфуд.

Дозволяйте собі ласощі

Також довгожителі кажуть, що із задоволенням їдять ласощі. Леві любить темний шоколад і морозиво зі смаком кави.

Гудман любить смажену їжу, як-от креветки - "все, що готується в клярі", а також шоколад і будь-які солодощі. Вона дозволяє собі хоча б шматочок шоколаду після кожного прийому їжі.

Будьте авантюрними

Мілдред Кіршенбаум володіла туристичним агентством протягом 35 років і досі любить досліджувати світ. Мешканка штату Флорида вирушила в трансатлантичний круїз, щоб відсвяткувати своє 100-річчя в серпні 2023 року.

Вона вражена тим, що деякі люди перестають пробувати щось нове, коли вони виходять на пенсію. Мілдред живе сама, все ще водить машину, займається в тренажерному залі та торгує акціями та опціонами на комп’ютері.

Мілдред Кіршенбаум відсвяткувала свої 100-річчя у круїзі (фото: today)

Займайтесь улюбленою справою

109-річний Вінсент Дрансфілд понад 80 років служив у місцевій волонтерській пожежній частині. Він каже, що щастя йому принесла улюблена робота.

101-річна Джейн Бернс все ще працює у магазині тканин через десятиліття після того, як більшість людей вийшли на пенсію.

"Мені просто подобається працювати, особливо з людьми", - розповідає жінка.

Залишайтеся стійкими до невдач

102-річна доктор Гледіс МакГарі перенесла рак, пережила смерть доньки та розлучилася, коли їй було майже 70.

Чоловік покинув її заради іншої жінки - це один із найважчих етапів її життя, каже Гледіс. Іншим вона радить не застрягати у своїх невдачах.

"Це справа вибору: що я вибираю? Я вирішила не застрягати в болі та стражданні. Це було боляче, і мені це не подобалося. Настає момент, коли витрачати на це більше часу просто не варто моєї енергії", - каже МакГарі.

102-річна Гледіс МакГарі радить не застрягати у своїх проблемах (фото: today)

Кіршенбаум також радить людям не злитися на інших у більшості ситуацій.

"Це того не варте. Якщо вони варті мого гніву, то вони варті моєї любові. Якщо це хтось інший, я не злюся. Я просто ігнорую їх", - зазначає вона.

Думайте позитивно

Декілька столітніх людей, які опитали Today, пережили рак або серцеві захворювання. Це доказує, що не обов’язково мати ідеальне здоров’я, щоб досягти здорового довголіття.

Більшість також сказали, що вони оптимісти та очікують хороших речей. Дослідження показали, що високий рівень оптимізму пов’язаний зі збільшенням тривалості життя після 90 років.