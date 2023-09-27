7 секретов от долгожителей, которые помогли им достичь 100-летия

Для некоторых долгожителей 100 лет - это лишь цифра. Они занимаются спортом, путешествуют, работают, танцуют и наслаждаются каждым днем. Эксперты утверждают, что продолжительность жизни на 80% зависит от ежедневных привычек, поэтому нужно больше следить за своим образом жизни.

О том, что советуют делать долгожители, чтобы прожить до 100 лет, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Today .

Будьте активны

Вивиан Леви занимается плаванием почти 100 лет. В 104 года она каждое утро ходит в спортивный зал Нью-Йорка, чтобы 45 минут плавать в бассейне.

Исследования показали, что плавание является одним из лучших упражнений для долгой и здоровой жизни. Регулярные физические упражнения также могут предотвратить уменьшение активности мозга у пожилых людей.

Помимо плавания с 6 лет, Леви любила пешие прогулки и езду на велосипеде. Также она с детства играла в теннис и волейбол.

"Упражнения доставляют мне удовольствие, и это полезно для моего тела. Вы также знакомитесь с людьми во время занятий. Там, где я купаюсь, я нашла друзей", - говорит она.

100-летняя Ширли Гудман заявила, что танцы сохраняют ее тело здоровым. Известная как "Танцующая Нана", она до сих пор любит танцевать чечетку на вечеринках.

"Я бы посоветовала людям, если они вообще любят музыку, оставить ее в своей жизни, а не просто сидеть дома в кресле-качели", - говорит она.

Ешьте свежую, домашнюю еду

В возрасте 114 лет Элизабет Фрэнсис из штата Техас, является вторым старейшим человеком в США.

У женщины всегда был небольшой огород, где она выращивала овощи, в том числе зелень, горчицу, морковь и бамию. Ее внучка рассказала, что бабушка всегда готовила еду из домашних овощей и никогда не ела фастфуд.

Позволяйте себе лакомство

Также долгожители говорят, что с удовольствием едят лакомства. Леви любит темный шоколад и мороженое со вкусом кофе.

Гудман любит жареную пищу, например креветки - "все, что готовится в кляре", а также шоколад и любые сладости. Она позволяет себе хотя бы кусочек шоколада после каждого приема еды.

Будьте авантюрными

Милдред Киршенбаум владела туристическим агентством в течение 35 лет и до сих пор любит исследовать мир. Жительница штата Флорида отправилась в трансатлантический круиз, чтобы отпраздновать свое 100-летие в августе 2023 года.

Она удивлена тем, что некоторые люди перестают пробовать что-то новое, когда они выходят на пенсию. Милдред живет сама, все еще водит машину, занимается в тренажерном зале и торгует акциями и опционами на компьютере.

Милдред Киршенбаум отметила свои 100-летия в круизе (фото: today)

Занимайтесь любимым делом

109-летний Винсент Дрансфилд более 80 лет служил в местной волонтерской пожарной части. Он говорит, что счастье ему принесла любимая работа.

101-летняя Джейн Бернс все еще работает в магазине тканей спустя десятилетия после того, как большинство людей вышли на пенсию.

"Мне просто нравится работать, особенно с людьми", - рассказывает женщина.

Оставайтесь стойкими к неудачам

102-летняя доктор Глэдис МакГари перенесла рак, пережила смерть дочери и развелась, когда ей было почти 70.

Муж оставил ее, чтобы быть с другой женщиной - это один из самых трудных этапов ее жизни, говорит Глэдис. Другим она советует не застревать в своих неудачах.

"Это дело выбора: что я выбираю? Я решила не застревать в боли и страдании. Это было больно, и мне это не нравилось. Наступает момент, когда тратить на это больше времени просто не стоит моей энергии", - говорит МакГари.

102-летняя Глэдис МакГари советует не застрять в своих проблемах (фото: today)

Киршенбаум также советует людям не злиться на других людей в большинстве ситуаций.

"Это того не стоит. Если они стоят моего гнева, то они стоят моей любви. Если это кто-то другой, я не злюсь. Я просто игнорирую их", - отмечает она.

Думайте позитивно

Несколько столетних людей, которые опросили Today, пережили рак или сердечные заболевания. Это доказывает, что не обязательно иметь идеальное здоровье для достижения здорового долголетия.

Большинство также сказали, что они оптимисты и ожидают хороших вещей. Исследования показали, что высокий уровень оптимизма связан с увеличением продолжительности жизни после 90 лет.