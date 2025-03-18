7 секретів, які допоможуть вашому кухонному столу завжди виглядати ідеально

Не використовуйте стіл як підставку

Іноді, щоб дістатися до верхніх полиць, виникає спокуса стати на стіл, але цього робити не варто. Підошви взуття можуть залишати подряпини та брудні сліди, а надмірне навантаження здатне спричинити тріщини або навіть поломку стільниці.

Якщо потрібно щось дістати з висоти, краще скористатися спеціальною драбиною або стільцем. Пам’ятайте, що кухонний стіл призначений зовсім для іншого.

Використовуйте обробні дошки

Не ріжте продукти прямо на стільниці - це головна помилка, яка може зіпсувати її вигляд. Ножі залишають подряпини, а сік від м’яса, риби чи овочів може в’їдатися у поверхню та створювати стійкі плями.

Для збереження чистоти та довговічності столу обов’язково використовуйте обробні дошки. Вони не тільки захистять стільницю, а й полегшать прибирання після готування.

Обережно з мийними засобами

При чищенні столу варто уникати порошкових засобів або гелів із гранулами, які можуть пошкодити поверхню. Особливо це стосується стільниць із пластику або дерева, які можуть втратити свій блиск через подряпини.

Якщо стіл розташований біля плити, важливо стежити, щоб агресивні засоби для видалення жиру та нагару не потрапляли на нього. Кислоти та луги у таких засобах можуть залишати білі розводи, які важко прибрати.

Використовуйте підставки під гарячий посуд

Щоб уникнути появи круглих слідів від каструль та сковорідок, завжди використовуйте спеціальні підставки. Висока температура може залишати сліди навіть на термостійких матеріалах, а дерев’яні чи пластикові поверхні взагалі можуть деформуватися.

Також варто ставити підставки під електроприлади, які нагріваються під час роботи - тостери, мікрохвильовки чи мультиварки. Це допоможе зберегти цілісність стільниці надовго.

Кухонний стіл потребує постійного догляду (фото: Freepik.com)

Бережіть мармурові поверхні

Якщо у вас стільниця з мармуру, варто пам’ятати, що цей матеріал особливо чутливий до кислот. Оцет, лимонний сік або навіть червоне вино можуть залишати плями, які важко вивести.

Якщо рідина потрапила на поверхню, її потрібно негайно витерти насухо, а місце пролиття посипати харчовою содою - вона нейтралізує кислоту. Такий догляд допоможе уникнути знебарвлення та пошкодження каменю.

Не використовуйте кути столу як важіль

Не варто відкривати пляшки, натискаючи на край стільниці, або спиратися на кути всім тілом. Це може призвести до появи тріщин, відколів або навіть розшарування матеріалу.

Якщо ж у вас є важкі предмети, наприклад, кам’яні ступки чи дерев’яні підставки для ножів, наклейте на їхнє дно м’яку тканину - фетр або фланель. Це допоможе уникнути потертостей та подряпин на стільниці.

Мінімізуйте кількість предметів на столі

Чим більше речей стоїть на стільниці, тим швидше вона забруднюється і тим складніше підтримувати чистоту. Намагайтеся зберігати зайві предмети у шафах, використовуйте навісні рейлінги та органайзери.

Велика техніка, яку ви використовуєте рідко, наприклад, міксери чи кухонні комбайни, теж краще прибирати у шафи. Це не лише звільнить простір, а й зробить кухню затишнішою та акуратнішою.

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